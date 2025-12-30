抗癌復出等時機／獨家！沈玉琳親回應化療進度 尚未出院原因曝光

日前沈玉琳過58歲生日時，在社群感謝外界祝福，並稱快要可以和大家見面。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

今年7月沈玉琳無預警病倒，後證實罹患俗稱血癌的白血病，隔了5個月、適逢他58歲生日，他對外報平安之外，也親自回應本刊記者的採訪邀約並且說道：「現在仍在治療期間，身上還有一些點滴藥物等，還不到可以受訪的狀況。等到可以（受訪）的時候我一定會說喔！」

今年8月，沈玉琳罹癌後宣布將休息接受治療，同時交代病況。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

本刊同時掌握，住進台大醫院治療五個月的沈玉琳，除了已在社群網站透露復出時間，原本總共安排4至5次化療的療程，目前完成3次，最快可望在農曆年前完成；若療程結束後沒出現副作用，醫師才會評估是否可以出院。

廣告 廣告

生病前的沈玉琳（右一）工作滿滿，他出席《后宮歐買尬》媒體採訪，同場還有利菁（左起）、葉璦菱與張秀卿。

同時已有醫師說明初期的「引導治療」相當辛苦，「因為剛開始患者體內有大量血癌細胞，必須使用高劑量藥物殲滅癌細胞。」至於「鞏固治療」，則是待病患消除癌細胞、病情緩解後為了防止復發所做的治療。

今年沈玉琳和老婆芽芽、女兒共度母親節，據說他的房產全都登記在自己和老婆名下，女兒則列為繼承人。

此外，原本醫療團隊曾經評估是否進行骨髓移植，不過因配對條件及身體狀況等等多重考量，最終沈玉琳並未執行，仍以化療、跨科會診為主。知情人士向本刊透露，沈玉琳除了血癌，身體還有其他器官需要同步追蹤與治療，因此院方安排多個科別聯手處置，也成為他至今尚未出院的主因。

更多鏡週刊報導

抗癌復出等時機1／沈玉琳健康好轉「笑話連發」！ 好友揭他復出時間點

抗癌復出等時機2／不再「錢來就幹」 沈玉琳回歸《11點熱吵店》官方態度出爐