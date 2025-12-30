抗癌復出等時機3／怪了！定期健檢數值全正常 沈玉琳談罹癌：我最想知道答案

沈玉琳現身《哈囉你有事嗎？》開棚記者會，有人估算他巔峰時期掌握多個節目製作與主持，加上業配、代言與其他商業分潤，還有尾牙、春酒、通告與長期合作，年收入上看七千萬元，累積資產早已破億。

知情人士透露，沈玉琳現在的飲食相當節制，油炸食物一律不碰，口味也轉為清淡，只求早日養好身體重返螢光幕前；此前沈玉琳親自說明病況，外界不斷討論發病原因，但他坦言「這個世界最想知道答案的人一定是我。」

當時沈玉琳發文，表示住院期間曾向多位權威醫師請益，得到的結論是白血病幾乎無法預防，他也強調自己並非外界揣測的高風險族群，透露平日生活規律，錄影通常晚上8點就結束返家、休息，不應酬、不喝酒，更早睡早起。

2025年8月為了停止外界揣測並且回應關心，沈玉琳親自說明發病經過。 （翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

沈玉琳說，自己僅補充由功能醫學科醫師依據驗血結果所開立的維生素類營養品，每年固定到教學醫院進行包含核磁共振、電腦斷層與胃腸鏡在內的高階健檢，且每三個月抽血追蹤一次。即便如此，沈玉琳稱病發前三個月的檢驗數值仍全數正常，包含血球指數，卻在短時間內發病，讓他直言「健檢仍有它的侷限。」

沈玉琳（上）擔任模特兒讓女兒作畫；當初因為女兒要上新北林口的國際學校，沈玉琳還特別捧著現金在當地置產。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

回顧病程，沈玉琳透露約發病兩個月前開始感到異常疲憊、情緒低落，後來甚至「走十步路就累到走不下去」，多半時間只能癱坐沙發。他一度誤以為是慢性疲勞或自律神經失調，仍靠意志力完成工作。

