抗癌復出等時機4／走幾步就累！沈玉琳求救「我沒辦法了」 芽芽1堅持救了他

2023年沈玉琳（左）除了為自己56歲的生日宴辦記者會，還替錢毅（右）新開的餐酒館站台，可見他擁有一定的媒體關注度與商業魅力。

時間拉回到今年7月24日與唐綺陽搭檔錄製《11點熱吵店》時，沈玉琳持續有陣子的身體狀況急轉直下，走不到五步路就得停下休息，一天錄4集，幾乎全靠搭檔撐場，錄影後首度向妻子芽芽坦承「我沒辦法了。」並請求延後工作。

過了4天、7月28日前往診所途中，沈玉琳幾乎昏厥、嘔吐不止，芽芽堅持就醫，成為關鍵轉折。沈玉琳入院後檢查，發現血紅素僅2.6（正常值為13至18），緊急輸血後，醫師指出白血球異常暴增，高度懷疑是血液疾病，最終確診為急性白血病。

除了業配、出席活動，沈玉琳也曾代言手遊，頗受各品牌與業者青睞。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

有醫師接受媒體採訪表示，血癌治療需分階段，首先為引導治療，後為鞏固治療，以沈玉琳病況看來，引導治療順利之外，也判斷他需繼續接受化療，逐步減少癌細胞數量，因此還離成功有著一段距離；根本之道仍是接受骨髓移植，以其兄弟姐妹優先，其次則為女兒。另外有醫師分析，「由於骨髓移植後，需面臨併發症的風險，根據統計，骨髓移植的成功率僅有三成！」

沈玉琳之前在社群上常接業配，但據說病後要看自己的身體狀況判定能否繼續勝任。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

沈玉琳當晚即轉入加護病房治療，後續澄清並無猛爆性肝炎、水腦症或多重器官衰竭，沈玉琳也稱體重增加了3公斤，期待自己不久後能重返螢光幕前。

