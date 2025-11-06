抗癌快1年 陳文茜曝「身體現況」：慢走，不送

資深媒體人陳文茜罹癌後一直積極治療。（圖／翻攝自陳文茜臉書）





資深媒體人陳文茜去年底證實罹患黑色素癌四期，癌細胞擴散多個器官，並開始接受免疫治療抗癌，如今治療快1年時間，今（6日）凌晨發文透露自己的身體現況。

陳文茜罹病以來積極治療，並堅持繼續主持節目，也會在臉書分享時事跟日常，今日凌晨她發文表示：「閻羅王，慢走，不送」，開心和粉絲們分享自己治療這10個多月的治療以來，如今並沒有發現新的惡性腫瘤，「身體慢慢好起來，是一種很特別的感覺。」

對此，許多網友都紛紛在留言區鼓勵，「祝福妳健康」、「茜姐戰勝病魔！真的太恩典了！」、「祝福美麗堅强有韌性的妳早日康復」、「祝福您，關關難過關關過」、「文茜姐一定會越來越好的。」

