抗癌成功仍惜敗！吳思瑤心疼她一生奉獻高雄

▲抗癌成功仍惜敗初選！吳思瑤心疼姊妹：她一生懸命奉獻高雄。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選民調今（13）日出爐，立委賴瑞隆以不到1%的些微差距領先，在初選民調中勝出，同黨立委邱議瑩則遺憾止步。結果公布後，民進黨立委吳思瑤在臉書發文力挺多年姊妹，字字流露不捨與心疼，直言邱議瑩「打了一場最美麗的選戰」。

吳思瑤透露，從邱議瑩決定投入高雄市長初選開始，她就不只一次私下關心對方是否真的做好準備，「一定很累、很辛苦，妳是認真的嗎？」對好友身體狀況相當擔憂。她坦言，雖然邱議瑩已成功抗癌，但市長選戰規模龐大、壓力極高，身為姊妹難免放心不下。不過，吳思瑤也表示，過去一年多來，大家都親眼見證邱議瑩展現驚人的毅力與堅持。她形容，邱議瑩所說的「一生懸命奉獻高雄」，從來不是口號，而是真正用生命在實踐的承諾。

談到邱議瑩性格，吳思瑤分享更私密的一面。她笑說，邱議瑩是典型的雙子座，外界多半看到的是她在政治場域中剽悍、嗆辣的一面，但身為姊妹，卻經常感受到她溫柔貼心、小女人的一面，「反差很大，卻非常真實，也正是讓人喜歡的地方。」吳思瑤以「剛柔並濟、溫柔又堅毅」形容邱議瑩，並感性寫道，即便初選民調以不到1%的差距落敗，這場選戰依舊無愧於心，「邱議瑩打了一場最美麗的選戰。」

