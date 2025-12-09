抗癌成功後又噩夢重演？醫揭「第二原發癌」風險高4倍

部分癌症患者在成功治癒一種癌症後，卻可能在幾年內再度罹患另一種癌症，這種情況在臨床上被稱為「第二原發癌」，與癌症轉移或復發不同，是另一個器官獨立產生的新癌症。

部分癌症患者在成功治癒一種癌症後，卻可能在幾年內再度罹患另一種癌症。（示意圖／Pixabay）

「第二原發癌是另一個器官獨立產生的新癌症，在臨床上相當常見。」重症醫師黃軒解釋，人體內約有37兆個細胞每天進行分裂、複製與更新，任何細胞累積足夠突變都可能發展成癌細胞。第一個癌症代表某器官率先「失手」，而第二個癌症則是另一器官在幾年後同樣「失守」。

遺傳DNA修復能力較弱是連續罹癌的首要風險因素。黃軒表示，帶有BRCA1/BRCA2基因突變者容易罹患乳癌和卵巢癌，而MSH2、MLH1基因異常則與林奇症候群（Lynch syndrome）相關大腸癌有關。「這種情況就像把細胞交給手殘工人維修，越修越多漏洞。」研究顯示，遺傳性癌症家族患者的第二原發癌發生率可達一般人的2至4倍，尤其在BRCA1/2、MSH2、TP53基因相關家族更為明顯。

初次癌症的治療方式本身也可能埋下後續罹癌的隱憂。「放射治療會增加未來白血病、甲狀腺癌風險；某些化療藥物如烷化劑則會提升骨髓異常症候群與白血病風險，」黃軒指出，這就像消防隊滅火時把水灌滿整棟大樓，火雖然滅了，但管線可能受損。大規模回顧性分析證實，接受放射治療的乳癌患者約有6.6%會有第二癌的風險，其中血液腫瘤風險上升最顯著。

大規模回顧性分析證實，接受放射治療的乳癌患者約有6.6%會有第二癌的風險。（示意圖／Pexels）

免疫系統長期疲乏是第二原發癌的另一重要推手。黃軒強調，健康的免疫系統平常負責揪出並清除體內突變細胞，但當免疫力因年齡增長、慢性病、長期壓力或使用免疫抑制藥物等因素下降時，原本能被清除的癌細胞就有機會悄悄成長。「當免疫系統變老，它不只是反應變慢，而是漏接了更多本來能抓住的突變細胞，」黃軒醫師解釋道。

生活型態和環境暴露也會把癌風險「連環加碼」。某些行為習慣可能同時增加多種癌症的風險，如長期染髮劑使用、接觸工業溶劑、過量飲酒和食用加工肉品等。

癌症不是一次的事件，而是身體與環境長期互動的系統風暴！黃軒總結「只要找出並修補系統漏洞，就能避免下一場風暴。」建議癌症倖存者應完成「第二癌篩檢」，如乳癌治療後仍需持續乳房檢查，大腸癌治療後定期進行大腸鏡檢查，接受過放射治療者應做甲狀腺超音波和血液檢查。

MSH2、MLH1基因異常則與林奇症候群（Lynch syndrome）相關大腸癌有關。（圖／Photo AC）

黃軒提出五項預防第二原發癌的有效方法：完成癌症倖存者的第二癌篩檢、調整生活型態（戒菸、減重、地中海飲食、規律運動）、進行遺傳檢測並進行家族型監測（特別是BRCA、林奇症候群、TP53等基因相關家族）、增強免疫系統（充足睡眠、規律運動、控制慢性病、避免長期壓力失控），以及避開已知的高致癌暴露源。

「這些方法不是口號，而是真能把整個基因組的突變壓力降下來，」黃軒強調，增強免疫系統的關鍵在於生活習慣的調整，而非依賴大量補品。對於有家族史者，進行BRCA、林奇症候群、TP53等遺傳檢測並進行家族型監測尤為重要，因為不同基因異常需要不同的監控方式。

