「抗癌拳后」陳念琴4比1擊退英格蘭好手 WB盃年終賽摘金！

台灣拳后陳念琴在世界拳擊聯盟（WB）年終總決賽女子65公斤級冠軍賽中，以4比1擊敗英國好手波爾曼（Dione Burman），摘下年終賽金牌！

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終總決賽，我國共有三位好手闖進金牌戰，表現亮眼，其中抗癌成功的「拳擊女王」陳念琴在女子65公斤級決賽，對上英國選手波爾曼，全場以凌厲攻勢壓制對手，最終4：1取勝，成功摘下年終賽金牌。

另外兩位我國女子選手郭怡萱、吳詩儀則分別碰上地主印度兩位強敵，郭怡萱碰到上屆亞運女子50公斤級銅牌得主薩瑞恩（Nikhat Zareen），對手不論是經驗、身形都更為優異，最終0：5落敗，拿下銀牌。

而吳詩儀則遇上今年世錦賽的金牌得主潔絲敏（Jaismine Lamboria），面對對手強攻，前兩回合都處於較被動狀態，最終同樣以1：4不敵對手，位居銀牌，但也為台灣再添佳績。台灣在單日賽程中交出1金2銀的亮眼成績。

