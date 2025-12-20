抗癌提升免疫力 痛要勇敢說出口

癌症治療過程中，常伴隨內臟疼痛、神經性疼痛等，也會在翻身、拉到時，出現無法預期的突發性疼痛。一些病患怕家人擔心，會選擇默默忍受，導致睡不好、吃不好，連帶影響免疫力，讓癌症治療打折扣。醫師鼓勵民眾，面對疼痛要勇敢說出口，例如可以表達0～10分之內，疼痛程度約有幾分。目前已有很好的藥物，10分鐘內就能止痛，當病患睡眠好、精神好、營養好，癌症控制也能更好。

三總內科部腫瘤科主任陳佳宏表示，不同癌症的疼痛程度不一樣，除了內臟疼痛、神經性疼痛，還會有突發性疼痛。突發性疼痛屬於不可預期的疼痛，即使病患可能已經規律使用強效止痛藥，但仍會突然痛起來，它的特性是來得快、去得快。一旦頻率太高，達到4次以上，就表示規律使用的藥物劑量需調整。

陳佳宏說，癌症病患的免疫力很重要，而維持免疫力的關鍵，來自營養與睡眠，當病患因疼痛而不舒服，就會吃不好、睡不好、情緒不好，活動也會受影響，即便使用適切的藥物，癌症治療效果也可能打折扣。因此，當病患有不舒服時，就應及時表達，忍著疼痛只是浪費體力和熱量。

疼痛可透過簡單的量表來表達，0分是不痛，10分則是最痛。當病患表達自己有0～3分的疼痛是屬於輕度，但若達到7分以上，則屬於中重度。陳佳宏說，疼痛的感覺是主觀的，一定要靠病患自己表達，若知道病患個性會忍痛，不妨多鼓勵他們，並且告知現在已經有很好的藥物可以改善疼痛。

陳佳宏指出，目前臨床上已有多種不同機轉的止痛藥物可因應癌痛需求。常見的強效口服止痛藥通常需約30分鐘後才開始發揮效果，但現今已有部分藥物能快速起效，約10分鐘內就能止痛且有健保給付，對於疼痛指數高、來得又急又猛的突發性疼痛，是能提供更即時的控制與協助。

陳佳宏也說，當癌疼痛獲得控制，病患的生活作息與睡眠品質都會獲得改善、精神與食慾也跟著變好。至於有病患擔心會藥物成癮而忍痛，但其實止痛藥是經過醫師評估且在需要時使用並非長期依賴。他提醒病患不要默默忍痛，應該好好表達身體的不適，才能及時調整處方，避免因疼痛影響整體的癌症治療。