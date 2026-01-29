抗癌日常感動萬人！28歲正妹網紅病逝...暴瘦見骨 最後影片「笑喊1句話」惹鼻酸

南韓抗癌YouTuber「有病長壽女孩」長期分享治療與生活點滴，感動無數粉絲。（翻攝YouTube/유병장수girl）

「她已經化作天上的一顆星星。」南韓抗癌網紅「有病長壽女孩」昨（28日）傳出病逝消息，年僅28歲。其男友透過社群平台對外證實噩耗，表示她在長期與病魔對抗後離開人世。消息曝光後，引發粉絲與網友大量哀悼。

「有病長壽女孩」是誰？ 抗癌歷程曾感動近20萬人

YouTuber「有病長壽女孩」在20多歲時被診斷罹患第四期非透明細胞型腎臟癌。確診後，她與男友共同經營YouTube頻道，持續分享治療過程與生活點滴，內容涵蓋化療、副作用、心境轉折等真實紀錄，逐漸累積近20萬名訂閱者，也成為不少病友與家屬關注的頻道。

癌症擴散仍保持樂觀 最後身影成粉絲心中記憶

她曾在去年（2025）初透露治療效果未如預期，癌細胞已轉移至淋巴腺、骨骼與肝臟，但仍持續更新影片，分享日常生活與心情調適。然而隨著病情惡化，她的身體狀況急轉直下，體重在1年內大幅下降，最後僅剩28.8公斤，並承受多重疼痛，最終入住安寧病房接受照護。

在生前最後一次拍攝的影片中，她仍笑著和鏡頭前的粉絲們說：「我們在下一支影片裡再見」，未料竟成影片中的最後身影。

男友證實死訊 粉絲湧入留言悼念

其男友於社群平台發布貼文，證實「有病長壽女孩」已離世，並以「她已經化作天上的一顆星星」形容此刻心情。貼文曝光後，頻道留言區與社群平台湧入大量粉絲留言，感謝她過去帶來的陪伴與勇氣。

