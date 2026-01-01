抗癌疫苗10年內問世！時程提早到癌前預防，每年可拯救360萬人
英國牛津大學研發全球首款抗癌疫苗，可望在未來10年內問世，首波肺癌疫苗將於2026年夏季啟動臨床試驗。疫苗鎖定癌前階段，喚醒免疫系統清除異常細胞，未來綜合型疫苗可望每年拯救全球360萬生命，並釋放醫療資源應對其他致命疾病，開創癌症防治新紀元。
癌症已連續43年高居台灣十大死因之首，平均每4分2秒就有1人被診斷罹癌，幾乎成為全民無可迴避的生命風險。
長年以來，醫學界對抗癌症的主戰場，多半放在「及早發現、積極治療」。然而，隨著疫苗科技在近年快速發展，癌症防治正迎來重大突破。英國牛津大學研究團隊研發了鎖定癌前階段的疫苗，可喚醒免疫系統提前清除異常細胞，可望在未來10年內問世，每年將挽救全球多達360萬人的生命，其中一項肺癌疫苗計畫，將於明年夏天進入臨床試驗階段。
提前介入！針對癌前變化設計疫苗，改寫抗癌方式
根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，英國牛津大學（University of Oxford）研究團隊主導這項研究，牛津大學實驗腫瘤學教授布拉格登（Sarah Blagden）在英國電視台第四頻道（Channel 4）紀錄片《癌症偵探：尋找治癒之道》（Cancer Detectives: Finding the Cures），揭露癌症疫苗研發的重大進展。
布拉格登描繪了一個顛覆想像的未來藍圖：只需接種一劑疫苗，就有機會預防多數主要癌症，就像我們目前接種麻疹疫苗、德國麻疹疫苗、百日咳疫苗一樣。這個念頭，源自她一次開車途中收聽的Podcast節目，來賓是生物醫學研究中心「法蘭西斯．克里克研究所」（Francis Crick Institute）副臨床主任斯萬頓教授（Charles Swanton），分享癌症如何在體內演化，並逐步產生抗藥性。
這段內容讓她意識到，若能在癌症尚未完整發展前介入，或許能徹底改寫人類對抗癌症的方式。靈光乍現後，她主動聯繫斯萬頓，提出針對「癌前變化」設計疫苗的構想，她解釋：「也就是說，細胞已開始朝癌變轉化。我們所做的事，就是設計一種疫苗，讓免疫系統能消滅這些細胞。」
牛津大學研究人員整合新冠疫情時累積的疫苗研發能量，嘗試將原本對抗新冠病毒的核心技術，轉而用於癌症疫苗開發。她坦言這條路並不容易，前衛的構想很難說服別人，團隊曾三度碰壁才拿到資金。
10年願景！全球首款抗肺癌疫苗，2026啟動臨床試驗
然而，正是這樣堅持了三年，研究團隊開發的全球首款抗肺癌疫苗，將在2026年夏天啟動臨床試驗，也象徵癌症研究從被動應戰，邁向主動防禦的關鍵一步。布拉格登表示：「我們認為，這可能是第一款真正能在癌症尚未發生前就預防的疫苗。即使是肺癌，通常也需要10年以上才會發展完成，在此之前，會經歷所謂的『癌前期』。」
布拉格登還透露，目前研究團隊也正研發多種疫苗，希望能預防不同類型的癌症，包括防止乳癌、卵巢癌、大腸癌的疫苗，「我不希望在肺癌疫苗與下個疫苗，像是乳癌疫苗之間，出現太長的空窗期，我希望能持續快速前進。我認為，這是這個世代千載難逢的機會，所以必須快速行動，不能浪費任何一刻。」
她表示：「我們的理想，是把這些疫苗整合為一支綜合型抗癌疫苗，為所有人接種，包括孩子，讓他們罹癌的風險大幅降低……我們希望能在未來10年，或最多20年內，實現這個願景。」
布拉格登透露：「我其實一直不太敢說出口，因為我認為大家會覺得我瘋了。然而，在我的理想中，我希望人們在某個年齡接種疫苗，之後就能獲得保護，我實在看不出有什麼理由不這麼做。這個想法出自善意，因為我們每個人都有罹癌的家人，也都親身體會過癌症非常殘酷可怕。」
她說：「因此，我們想做的，就是想努力消滅這個疾病。這不是來自大型藥廠的操控，而是源自我們的想法，源自我們想帶來改變、產生影響的渴望。」
根據研究團隊規劃，人們成年初期就可接種癌症疫苗，年輕人找家庭醫師（GP）看診時，可透過國民醫療保健服務（NHS）免費接種。這種癌症疫苗可望每年挽救全球多達360萬條生命，並延長人類的平均壽命。同時，這也能釋放醫療資源，用以對抗失智症與心臟病等其他致命疾病。
