抗癌要花多少錢？癌醫院長算給你看！保費交給誰才安心？

癌症時鐘快轉！平均每4分2秒有1人罹癌，儘管醫學日新月益，抗癌武器愈來愈多，但抗癌的花費多少錢？健保能提供足夠的保障嗎？台大癌醫中心分院院長楊志新教授解析當今癌症治療的費用，並建議國人共同進行健康投資。

不只對抗疾病 癌症患者財務壓力也不小

根據衛福部癌症登記報告，近年國人每年癌症新發人數超過12萬人， 111年甚至破13萬人，比110年增加了8531人。專長癌症新藥研發與臨床試驗科學的楊志新教授表示，除了關心治療效果，許多癌症患者與家屬問：健保會給付治療嗎？我需要準備多少錢？

楊志新院長說，台灣健保被國際媒體評比排名全球第1，過去幾乎含括到國人大部分醫療支出，民眾付出的保費與自付額比例並不高；但現在面對許多高價治療，健保財務壓力沉重無法完全給付，不少癌友也陷入「要不要自費」的兩難。

癌症治療要自費多少錢？調查：2/3逾30萬元

根據一項調查顯示，國內癌症患者自費治療的金額，約1/3金額低於30萬元，2/3則需要自費30萬以上，甚至超過100萬也大有人在。為什麼要花這麼多錢？楊志新院長分析，癌症治療3大主軸包括：

手術：各項醫材費用不等。

先進放射線：例如質子治療，1次就得30-100萬。

免疫療法：療程為1-2年，費用要150-300萬。

標靶治療：依癌症類型、藥物及療程長短，每月5-20萬元不等，累計花費可能數十萬，甚至數百萬。

抗癌新藥動輒百萬 還有照護、交通支出

而除了醫療費用，癌友面臨的財務壓力，還包括非醫療性的支出，例如因病無法工作收入短少、照護人力支出，以及就醫的交通等。因此楊志新院長強調，癌友在選擇自費治療時，務必與醫師詳細討論，以確保每一分錢都用在刀口上。

考量到癌症患者的治療需要，健保署與國際接軌，自2025年6月起擴大癌症免疫療法，開放非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性大腸直腸癌，及早期三陰性乳癌納入給付，嘉惠超過3400名癌症患者，每年最高可節省近192萬元藥費，但楊志新院長指出，還有不少癌友面臨新藥上市、但健保尚未給付，經濟與生存的兩難抉擇。

新藥基金是解方？恐杯水車薪

此外，政府自2025年開始設立癌症新藥基金，希望加速癌症病人用藥時程、補強健保尚未覆及的新藥給付。但楊志新院長指出，目前國人整體醫療總支出每年近2兆元，而健保一年開支約9000億元，100億新藥基金的挹注，只是杯水車薪，且可能受到政策變更與預算限制，他建議國人應共同思考健保永續經營、國人健康投資的方案。

醫療險、防癌險買商業保單好嗎？

面對昂貴的癌症醫療費用，商業保險能紓解癌友的壓力嗎？楊志新院長提到，過去的醫療險保單設計，可能不符合現今的治療模式。例如以往化學、放射線治療必須住院，但現今有不少採門診治療，結果癌友得不到住院理賠，引發不少爭議和困擾。

國人負擔僅占GDP 4%！健康投資偏低

楊志新院長也指出，台灣醫療保健支出占國民生產毛額（GDP）7-8%，但實際上，民眾個人負擔則只占3.6-4%，對比日本的占比達10-11%、韓國約8%、歐洲多數國家也達10%以上，國人的健康投資是比較不足的，而臨床上接觸到癌友或家屬，大多對「補充性健保」的概念表示認同。

「補充性保險」或可提供個人不同需求

楊志新院長建議，民眾與其將個人醫療保險，投資在不確定性高的商業保險，若能以「補充性保險」的方式，將保費交由國人最信任的健保，購買健保尚未給付、但已有醫學證據及衛福部核准的治療項目，以補強癌症醫療的費用支出，在保障個人健康及健保永續發展，或可實現雙嬴。

抗癌新藥健保還沒給付？臨床試驗可考慮

此外，若抗癌新藥尚未納入健保給付，但癌友確實有治療的需要，該怎麼辦？楊志新院長建議，臨床試驗也是值得考慮的選項之一。他表示，目前醫學中心進行的臨床試驗，多為早期藥物的測試，雖然尚未上市，但都是經衛福部與倫理審查通過，在嚴格控管下進行，安全性相當高，不失為重症或無法接受標準治療的癌友另一條可行之路。

