抗癌路上「永遠都有選擇」 運動教練重新認識自我價值

癌症希望基金會舉辦婦癌學習營，由許耿福(左1)、許証揚(右1)介紹婦癌治療新趨勢。 圖：癌症希望基金會/提供

[Newtalk新聞] 面對癌症診斷與治療，患者常會感到自己處於被動角色，彷彿身體與未來的方向都只能交由他人安排。癌症希望基金會日前舉辦婦癌學習營，邀請高雄長庚紀念醫院婦產部婦癌科主任吳貞璇、高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部婦癌科醫師許証揚、國立成功大學醫學院附設醫院副院長、婦產部婦女腫瘤科醫師許耿福，介紹治療新趨勢並解答現場癌友疑問。

均衡飲食、規律運動，是運動教練小J(化名)的日常，然而在2020年，她被診斷出第三期卵巢癌，歷經化療、標靶治療，到今年初進行了預防性乳房切除和重建手術。突如其來的病症與一連串的治療與藥物副作用，嚴重影響她的生活，讓她對人生產生懷疑，「這還是我的身體嗎？」。

在努力找回力量後，她主動簽署「預立醫療」，希望在治療旅程中保持自主，而不是被動承受。儘管手術後仍面對許多限制，運動訓練也必須格外留心，小J強調會先和醫師評估風險，「自己做出的決定，就要能承擔責任」，鼓勵病友要重視自己選擇的權利，同時別忘了運動強身對抗病魔。她引用心理專家陳永儀說過的「永遠都有選擇」這句話，成為她面對困境時的支撐力量，提醒自己要能掌握主動權。

許耿福指出，隨著醫療科技持續進步，標靶藥物、免疫治療、抗體藥物複合體(ADC)等新型治療在婦科腫瘤領域陸續問世，為患者帶來更多治療選擇。以子宮頸癌為例，疫苗的推出讓預防從「被動篩檢」走向「主動保護」，施打後能降低罹病風險；而在卵巢癌領域，透過基因檢測，能協助醫師更精準地進行診斷與治療規劃。

針對病友關心的「超音波檢查是否足以發現早期卵巢癌？」吳貞璇表示，首先要了解自己是否屬於高風險族群(如有無家族遺傳史)，並建議定期檢查。她說明，目前超音波檢查仍有其侷限，然而透過定期追蹤，仍有機會及早察覺卵巢的變化，並及時進一步檢查與治療。講座中有病友擔心女兒的罹癌風險，吳貞璇提醒，最重要的是保持良好生活習慣、定期檢查，並鼓勵病友多參與衛教活動吸收新知，與醫師一起做出最適合自己的醫療決策。

對於晚期卵巢癌病友，醫師會透過基因檢測協助更精準的治療規劃，爭取更長的存活期，吳貞璇也指出，HER2蛋白與細胞生長相關，癌細胞若過度表現HER2，會使腫瘤細胞快速增生。過去針對此類病友的治療有限，但隨著醫療科技的進展，新藥陸續問世，為婦癌治療帶來更多可能性。

子宮頸癌病人常伴隨陰道不正常出血的症狀，許証揚呼籲女性如果有異常的陰道出血，應儘早就醫檢查，避免延誤診斷。面對病友提出「子宮頸癌開刀後是否會復發？」及「罹癌後的生活應注意什麼？」許証揚表示，罹癌即存在一定的復發風險，因此固定追蹤極為重要。

至於生活作息，依照醫囑規律回診，穩定控制其他共病，都有助於維持整體健康。許耿福補充，對抗腫瘤就像一場長期抗戰，治療的首要目標是提升療效，再來是兼顧生活品質，治療過程中可能會出現副作用，影響程度因人而異，透過持續追蹤與照護，多半都能獲得妥善處理。

精準醫療的進步，使得透過基因檢測了解患者的基因突變狀態變得重要，在晚期或復發子宮內膜癌的治療上，可協助醫師判斷是否適合使用免疫治療等新藥，許耿福強調，多數基因檢測指標主要用於協助治療判斷，若有疑問，建議在門診主動與醫師討論，醫療團隊會依個別情況評估最適合的檢查與追蹤方式。

癌症希望基金會除定期舉辦教育講座，也長期提供多元照護與支持服務，包括照護諮詢、心理諮詢、康復用品協助(假髮租借、頭巾贈送、義乳胸衣諮詢)、癌症教育出版品發行及親子營與資源補助等。

癌症希望基金會副董事長羅盛典表示「婦癌病友不只需要醫療照護，更需要全方位的心理支持與資源陪伴，希望透過這類活動，讓病友與家屬獲得更實用的資訊，也知道自己並不孤單。」基金會也將持續推出貼近婦癌病友需求的服務與活動，期盼透過多面向的陪伴，協助癌友減輕罹癌壓力，重拾信心，勇敢邁向健康與充滿希望的人生。

