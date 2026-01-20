抗癌路感受暖意 投入心蓮病房當志工

台中市一位50歲的伍小姐，3年前因為血便就醫，檢查出大腸有接近3公分左右的惡性腫瘤，確診為大腸癌一期，還好沒有淋巴轉移的跡象，開刀移除腫瘤，復原情況很好，她說在治療過程中，接受到很多志工與醫療人員善意，想把愛的能量傳出去，目前在台中慈院的心蓮病房，擔任芳療志工。

「老師，這裡要按嗎，當然要。」

精油香氣，能夠療癒身心舒緩焦慮，在資深芳療志工的指導下，伍小姐用溫暖的雙手，為心蓮病房的患者按摩。

台中慈濟醫院芳療志工 李玉錦：「她不會因為自己是癌症的患者，然後就意志消沉，反而更積極展現她的生命力。」

台中慈濟醫院芳療志工 伍蕊蓮：「來這邊服務，可以成為彼此的力量，成為別人的需要。」

充滿愛心的伍小姐，多次到泰緬邊境當志工，陪伴弱勢孩童，體會付出無所求的快樂，3年前，無常來臨，因血便就醫，查出大腸有惡性腫瘤，還好，沒有轉移，及時手術。

台中慈濟醫院外科部副主任 方佳偉：「第一期的大腸癌的話，我們手術9成以上，都可以完全根治，所以癌症不是一個不治之症，如果早期發現，早期治療，預後都非常好。」

抗癌過程，她說很感恩醫師，還有志工與醫療人員，總是友善耐心對待，讓她感覺暖暖的，也因此更堅定，把愛與善傳出去的想法，她輪流到兩家醫院，服務癌末患者，陪伴他們走最後一段路，最近，特地將個人手寫日誌，送給醫師。

台中慈濟醫院外科部副主任 方佳偉：「有這個因緣，她也來我們醫院，當安寧病房的志工，我想這傳達一個正能量。」

醫師很感恩伍小姐願意分享，當志工的點點滴滴，溫馨互動，誠摯祝福。

