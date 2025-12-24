抗癌近半年 沈玉琳慶58歲「暴瘦露臉」：快要可以見面了

沈玉琳今天（12/24）慶祝58歲生日。翻攝自沈玉琳臉書



主持人沈玉琳7月底身體不適，緊急送醫發現罹患血癌，全面停工治療。今天是他58歲生日，一早在臉書曬出慶生照，看起來消瘦不少，還向大家報告好消息：「治療非常的順利，快要可以見面了」，預告復出的日子已經不遠了。

照片中，沈玉琳穿著暗紅色薄上衣，戴著棒球帽和眼鏡，與老婆芽芽一起捧著愛心造型的大蛋糕，上頭插著Happy Birthday，芽芽側身深情獻吻，他笑得靦腆。

沈玉琳說，「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，一票星友送上祝福，包括何妤玟、詹惟中等，粉絲也直呼「哥 生日快樂，好想你」、「玉琳哥，等你健康回歸」、「期待再次在電視上聽到你的笑聲」。

沈玉琳（右）先前和老婆、女兒在醫院過父親節。翻攝沈玉琳的御琳軍臉書

