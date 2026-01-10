即時中心／顏一軒報導

今（10）日是民進黨高雄市長初選前的黃金週末，市長擬參選人邱議瑩在高雄前鎮的中正高工籃球場舉辦「團結高雄贏之夜」，台南市長黃偉哲現身站台，而嘉義縣長翁章梁和澎湖縣長陳光復也獻聲表態力挺。邱議瑩表示，高雄不是一開始就被看好，而是走過一段辛苦的轉型之路，正如紀錄片《冠軍之路》中台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍一樣，高雄人也從不認輸、從不放棄，才能走到今天，從過去的「文化沙漠」蛻變為「高科技與演唱會之城」，如今更成為全台最令人羨慕的城市；邱強調，高雄的轉型仍在持續，她已做好準備，將接棒市政、延續改革，帶領高雄持續向前。





此次造勢現場包含綠委黃捷、高雄市議會副議長曾俊傑率上百位跨派系議員里長，也集結逾500位百工百業代表、陳其邁後援會成員及幕僚，加上「小英之友會」前後任會長現身加持，堪稱「史上規模最大選前之夜」，展現罕見的跨派系團結陣容，直逼「正規縣市長」舉辦活動的規模。

快新聞／抗癌重生拚高雄市長！初選造勢萬人集結 邱議瑩振奮喊：我準備好了

邱議瑩（中）今晚在高雄市前鎮區中正高工籃球場舉辦「團結高雄贏之夜」。（圖／邱議瑩辦公室提供）

「小英之友會」榮譽會長黃奕睿率領前後任會長登台致詞時表示，前總統蔡英文執政期間推動多項重大改革，邱議瑩在國會問政時，始終與小英總統並肩作戰、理念一致。黃奕睿強調，「邱議瑩挺小英總統，小英之友會也全力挺邱議瑩」。

邱議瑩則說，感謝老兄弟台南市長黃偉哲，以及嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復支持。她強調，今晚不只是選前之夜，更希望帶給市民一個溫暖、充滿希望的夜晚，展現「演唱會之都」的魅力，而舞台上的表演者，正是台灣在地最優秀的人才。

邱議瑩也以紀錄片《冠軍之路》為例指出，台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍，正如高雄的轉型歷程，「高雄人跟台灣隊一樣，絕不認輸、絕不放棄」；高雄走了三十年的轉型之路，如今蛻變為「高科技與演唱會之城」，成為全台最令人稱羨的城市。

談及從政歷程，邱議瑩則說，自己25歲踏入政治，始終站在第一線，無論順境逆境從未退縮；即便曾罹癌，也在朋友與市民陪伴下重新站起。她說，人生每一個關卡，都是為了成就更好的自己，對一路相伴的支持心存感激。

她強調，高雄的轉型仍在持續，陳其邁市長即將卸任，市民的不捨她感同身受，因為這些改變得來不易，是大家一起完成的。她強調，自己已準備好接棒，延續市政、升級城市，帶領高雄迎向新的未來，並邀請大家一起高喊：「我高雄，我驕傲！」

邱議瑩也回憶15年前抗癌的心路歷程，感謝一路相伴的朋友，讓她重獲新生。她動情表示，「能不能戰勝癌症是偶然，但把新的人生奉獻給高雄，是我的必然。」她並邀請現場民眾彼此擁抱、互相祝福，把心愛的高雄「攬牢牢」，丈夫李永得也到場相擁支持。

最後，邱議瑩呼籲市民下週一定要在家顧電話，唯一支持邱議瑩，並強調她已經做好準備，要成為高雄隊最強隊長、帶領高雄繼續向前。

原文出處：快新聞／抗癌重生拚高雄市長！初選造勢萬人集結 邱議瑩振奮喊：我準備好了

