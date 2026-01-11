抗癌針要來了！牛津預計2026試驗 醫揭：「2目標」是救命關鍵

牛津大學與GSK合作研發癌前疫苗，預計2026年進行臨床試驗，專家招名威指出，基因篩檢與明確標的是成功攔截癌症的關鍵。 圖：Gemini AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 全球每年有近千萬人死於癌症，但醫學界迎來重大曙光，牛津大學與葛蘭素史克(GSK)合作研發癌前疫苗，目標在癌症成形前的10至20年內提前啟動免疫系統清除問題細胞，並預計2026年進入臨床試驗。毒理專家招名威接受新頭殼訪問指出，這項技術將引領抗癌進入精準醫療新領域，而「基因篩檢」與「明確標的」則是成功攔截病灶的救命關鍵。

根據外電報導，這項革命性的癌症免疫預防計畫將首先聚焦於肺癌，並計劃未來擴展至乳癌、卵巢癌及大腸癌等高致死率癌症。負責此計畫的牛津大學教授莎拉．布拉格登(Sarah Blagden)指出，癌症的形成是細胞長期累積變異的結果，並非突如其來，這一過程可能長達20年。她強調，疫苗的目標正是在癌症發展肉眼可見之前，及早介入並阻止其惡化成惡性腫瘤。

針對這項發展，招名威說明，目前的醫療趨勢正朝向疾病更易被解決、預防方式更多元的方向發展。儘管精準醫療的研發與治療成本較高，導致治療金額變貴，但這是解決疾病的重要途徑。招名威指出，癌前疫苗的概念其實並不全然陌生，目前已有的HPV子宮頸癌疫苗及B肝疫苗，都屬於抗病毒類的癌前疫苗。招名威進一步強調，只要是有明確病毒感染所造成的延伸型疾病，要進行預防與治療並不難。

招名威表示，癌前疫苗面臨的挑戰在於多數癌症並非病毒引起，而是源自老化、基因突變或環境污染等多元因素。即便成因複雜可能影響疫苗的精準度，但多一個防護手段就能多挽救部分生命。招名威指出，面對部分醫師主張病發後再治療的觀點，他認為疫苗雖然不是唯一解方，卻能建立首道防線。

招名威進一步強調，疫苗約可提供30%至40%的預防機率，透過多層次防禦先行拯救高風險者，優於消極等待發病後再行補救。若能提早攔截病灶，後續再搭配其他醫療手段處理，能更有效降低整體發病率。他指出，如果連一開始的預防都不做，那30%的人就注定會走向發病。

針對台灣未來的醫療佈局，招名威指出，癌症疫苗應朝向精準醫療轉型，捨棄全面施打模式，改以篩選高風險群體為核心。他建議，醫療體系應先辨識出具有基因突變高風險的族群，讓這些人在早期階段介入施打，以避免基因進一步惡化。招名威強調，治療必須具備明確目標，這才是符合邏輯且合理的醫療規劃。

在費用支出方面，招名威表示，精準醫療反而是節省醫療資源的關鍵。若能透過基因篩選出真正需要的受眾，例如在2300萬人中鎖定帶有特定基因的10%高風險者，便能避免資源亂投藥。招名威說明，當療法能精準對應特定基因，不適合的族群就無需進行無效治療，這不僅能省下龐大開支，也能使健保給付更具合理性。

招名威最後強調，癌症的本質是基因突變，因此基因醫療將成為未來抗癌的基本功。透過基因篩檢與明確標的這兩大關鍵進行提前介入，不僅能提升患者的生存品質，也能讓台灣的醫療資源得到更適當的分配與運用。這款牛津癌前疫苗若能在2026年順利啟動試驗，將為全球抗癌行動帶來全新的希望。

