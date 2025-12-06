抗癌關鍵在飲食！婦吃「十字花科蔬菜」腎癌十年未復發

硫代配糖體成分的十字花科蔬菜，不僅具有抗發炎功效，更可能有助於預防癌症復發。一名六旬婦人在腎細胞癌手術後，遵循醫師建議攝取此類蔬菜，十年來不僅癌症未復發。

一名六旬婦人在腎細胞癌手術後，遵循醫師建議攝取十字花科蔬菜，十年來不僅癌症未復發。（示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中分享了一個令人振奮的案例。一位六十歲女性患者因頻繁的泌尿道感染問題前來就診，該患者自述每年會有六至七次感染情形，有時甚至伴隨血尿現象。然而，檢查結果顯示患者尿液中只有白血球，卻沒有細菌和紅血球，這種異常情況引起了洪醫師的警覺。

廣告 廣告

「當時我為她進行超音波檢查，意外在腎臟發現一顆約一點五公分大小的腫瘤。」洪永祥表示，患者隨後接受手術切除腫瘤，病理化驗結果確診為第一期腎細胞癌。由於患者極度擔憂癌症復發，洪醫師便建議她調整飲食習慣，增加五顏六色蔬果及十字花科蔬菜的攝取量。

十字花科蔬菜之所以常帶有苦味和辛辣味，是因為含有豐富的硫代配糖體及其水解化合物。（示意圖／Pexels）

洪永祥解釋，十字花科蔬菜之所以常帶有苦味和辛辣味，是因為含有豐富的硫代配糖體及其水解化合物。這些成分在體內會轉化為活性物質，如異硫氰酸鹽、蘿蔔硫素等，能有效清除自由基、減輕氧化損傷、延緩老化過程，並降低罹患慢性疾病的風險。更重要的是，這些成分能促進肝臟排毒功能，甚至具有抑制癌細胞生長的效果。

「這位患者堅持健康飲食習慣已達十年之久，至今癌症都未曾復發，連帶困擾她多時的泌尿道感染問題也大幅減少。」洪永祥醫師強調，合理的飲食調整對於癌症患者的康復過程可能產生積極影響，尤其是增加十字花科蔬菜的攝取量，對於肝臟排毒、抗發炎及抗癌都有助益。

延伸閱讀

風災光電板之亂 羅智強批：政府、人民、業者的三輸人禍

普丁談中印關係平衡術 讚習近平莫迪有智慧解決問題

影/竹北日常？10隻帝王蟹漫步人行道 網：差點夾到我