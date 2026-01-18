抗癌12年！韓國最帥主廚不敵病魔辭世 享年58歲

鄭信友過世。（圖／翻攝自EBSCulture YouTube）





韓國演藝圈與料理界今（18）日傳出令人惋惜的消息。曾活躍於戲劇與料理節目的藝人兼料理研究家鄭信友，於今日凌晨辭世，享年58歲。鄭信友自2014年確診胸腺癌以來，與病魔奮戰長達12年，最終仍不敵病情離開人世。

根據韓媒報導，鄭信友本名鄭大烈，1988年以音樂劇《福音》踏入演藝圈，隨後活躍於韓國三大電視台，曾出演《玫瑰與黃豆芽》、《商道》等多部膾炙人口的戲劇作品。1998年他入選MBC第27期公開招募演員，累積紮實演藝資歷。

廣告 廣告

進入2000年代後，鄭信友逐漸轉型投入料理領域，成為韓國早期以演員身分跨足餐飲界的代表人物之一。他不僅身兼主廚、料理研究家與餐廳經營者，也以食物造型師身分活躍，並出演EBS《最佳料理祕訣》等節目，形象溫暖親切，深受觀眾喜愛，期間亦出版多本料理相關書籍。

2014年，鄭信友對外公開罹患胸腺癌。即使長期接受治療，他仍以「奇蹟的鄭主廚」之名，透過部落格與社群平台分享抗癌飲食與生活點滴，傳遞正向能量，直到去年10月仍持續更新文章，與粉絲保持互動。

消息曝光後，不少圈內人士與粉絲表達不捨。世界飲食文化評論家姜智英也在社群平台發文哀悼，讚揚鄭信友即使在治療期間，仍以積極態度面對病痛，並祈願他在沒有痛苦的地方安息。

鄭信友今早過世。（圖／翻攝自X「KpopCeleb」）

鄭信友今早過世。（圖／翻攝自X「KpopCeleb」）

依照家屬意願，鄭信友不另設靈堂，將於19日上午在首爾江南聖母醫院禮拜堂舉行告別彌撒，並於20日出殯。近期因料理綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》再度掀起主廚話題熱潮之際，這位橫跨演藝與料理界的重要人物辭世，也讓外界倍感唏噓。



【更多東森娛樂報導】

●A-Lin婚變頻傳 消息人士揭與球星老公現況

●男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流

●韓星神隱6年！現身鬆口曝「重擊癱瘓」崩潰真相

