抗癌15年病逝！《紅人榜》男星收到私信崩潰慟哭 直奔靈堂上香

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞歌手鄺澤東推出新歌《在忘記之前》，沒想到在歌曲上線前，卻收到鐵粉逝世的消息，讓他當下悲痛淚崩，不捨地說：「我整個人當下是呆著的，眼淚就流下來了。」

鄺澤東來台發展多年，曾參加《聲林之王3》及《超級紅人榜》等選秀節目。他近日收到粉絲私訊告知，抗癌15年的母親離世，內心百感交集。鄺澤東感慨表示：「我很記得這位聽眾，因為我以前大部分的表演，她都會帶著媽媽來看我。」

鄺澤東上月28日收到這名粉絲的訊息，對方透露母親因病離世，「她生前幾乎每天都放著你的《告訴自己》，彷彿聽了就會充滿力量跟希望。」看到訊息後，鄺澤東難過落淚、心情久久不能平復，隔天便前往靈堂上香。

鄺澤東經紀人也透露，他預計會在告別式上獻唱，向這位長期支持他的聽眾致意。

