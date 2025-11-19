抗癌2年後首次演講 凱特王妃穿套裝 有黛妃影子

英國凱特王妃罹癌後，經過兩年多的抗癌，首度公開發表演說，凱特穿著淺灰色西裝，讓大家又想起當年經常出席公益的黛安娜王妃。

英國凱特王妃18日現身倫敦出席由皇家基金會「早期兒童商務工作小組」主辦的「未來勞動力高峰會」。（圖／達志影像美聯社）

英國凱特王妃在經過兩年多的抗癌療程後，於18日在倫敦「未來勞動力高峰會」中首度公開發表演說，引發廣泛關注。身穿淺灰色西裝、內搭白色荷葉邊襯衫的凱特，其形象讓許多人聯想起已故黛安娜王妃1986年訪問加拿大時的相似裝扮。這場由皇家基金會「早期兒童商務工作小組」主辦的高峰會，匯集了英國商界領袖，共同推動對兒童早期發展的投資。

廣告 廣告

凱特王妃在演說中強調，優質的情感關懷對塑造孩子的情感世界至關重要，這不僅是兒童韌性的基礎，也是他們建立歸屬感的關鍵。她表示，正是這份質地、這份愛的交織，為孩子們創造了穩固的情感基礎。此次高峰會聚焦於如何透過商界力量支持兒童早期發展，凱特王妃的參與使這一議題獲得了更多關注。

值得注意的是，這不僅是凱特王妃自2023年11月以來的首次公開演講，更是她在2023年3月公開確診癌症後首度站上講台發表談話。在活動中，凱特王妃與高峰會的參與者有說有笑，展現了親切友好的一面。就像當年黛安娜王妃熱心公益一樣，凱特王妃在抗癌後重新啟動王室活動，積極投入兒童照護議題，展現了王室成員對社會責任的承擔。凱特王妃的這次公開亮相，不僅標誌著她個人健康狀況的好轉，也彰顯了她對早期兒童發展議題的持續關注與支持。

更多 TVBS 報導

拿到新玩具！英國凱特王妃進空軍基地 操作模擬器好開心

博恩欠繳26萬娛樂稅！官司打3年「二審敗訴」加上罰緩需繳200萬

黃仁勳罕穿燕尾服！英160人國宴座位曝光 川普、凱特坐一起

陳漢典現身聯發科！ 霸氣喊：憲哥給200萬「全給老婆」

