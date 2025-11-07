抗癌2年！韓版《超級名模生死鬥》選手金性燦病逝 享年35歲

南韓模特兒金性燦（暫譯김성찬，本名金敬模）因參加韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅，沒想到他抗癌2年於6日不敵病魔過世，享年35歲。

金性燦抗癌2年病逝，享年35歲。（圖／翻攝自金性燦臉書）

根韓媒《SPOTV NEWS》報導，金性燦罹患「非何杰金氏淋巴瘤」（Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL），亦是一種血癌。金性燦的哥哥表示弟弟抗癌了兩年多，「（金性燦）最終還是離開了我們，希望大家能溫暖地安慰並祝福他。」告別式將於8日舉行。

金性燦過去不時透過社群平台紀錄模特兒工作行程。（圖／翻攝自金性燦臉書）

金性燦2013年以模特兒身分出道，2014年在韓版《超級名模生死鬥》第5季中展現自信幽默的態度，出色表現也贏得了評審青睞。近年他不僅是首爾時裝週的常客，更在2019年登上米蘭時裝週舞台，成為時尚圈寵兒。因此他病逝的消息曝光後，許多人替他感到相當惋惜。

延伸閱讀

不只偷吃粿粿？王子被爆美國行疑「想當免費仔」省旅費

王子偷吃粿粿形象翻車！ 2年前喊「感情觀被動」被酸爆

陶晶瑩批粿粿、王子「吃人夠夠」 嘆婚姻瑣事並非出軌理由