抗癌4年仍傳噩耗！前港姐季軍吳文忻病逝 最後時光曝光

香港女星吳文忻與乳癌搏鬥4年，最終不敵病魔辭世，享年51歲。（圖／翻攝自nat_ng_nat IG）

曾於1998年香港小姐競選奪下季軍的香港女星吳文忻（現名吳忻熹），憑藉亮眼外型踏入演藝圈，曾參演電影《跑馬地的月光》等作品，深受觀眾喜愛。然而她近年飽受癌症所苦，4年前確診乳癌後積極接受治療，一度成功控制病情，未料2年前癌症復發，2024年8月更親自證實病情惡化至第四期，癌細胞陸續擴散至肝臟、骨骼及大腦。歷經長達4年的抗癌歷程後，家屬今（9）日證實，她已於今晨在醫院睡夢中安詳離世，享年51歲。

家屬透過吳文忻官方社群發布聲明表示，她於上週日晚間因病情惡化住院，在人生最後時光裡，家人、摯友都趕到醫院陪伴，兩名年幼女兒也守在病榻前與母親作最後道別，神父則到院為她進行傅油禮。家屬表示，相信她是在滿滿的愛與祝福中平靜離開，回到天父的懷抱，「我們懷著悲痛與不捨的心情告訴大家這個消息，但也相信她終於能放下病痛，好好休息。」

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回顧吳文忻的抗癌歷程，她於2022年公開證實罹患乳癌，接受治療後曾一度宣布抗癌成功，讓外界為她感到欣慰。然而病情在2024年再度復發，且迅速惡化至第四期，癌細胞從乳房轉移至肝臟、骨骼與腦部。今年以來病況持續惡化，她曾透露癌細胞已擴散上腦，身體機能明顯下降。日前又因肺炎緊急住院，胸腔大量積水，醫療團隊一度替她抽出約1公升積液，情況令人憂心。

即使病魔步步進逼，吳文忻始終展現驚人的生命力。家屬表示，她在抗癌路上一直堅強勇敢，在有限的時間裡完成許多從未想過能做到的事情，也實現不少人生夢想。她不僅持續透過社群分享抗癌歷程，更以樂觀正面的態度鼓勵病友，感染許多同樣與疾病奮戰的人勇敢面對生命挑戰，成為不少病友心中的精神支柱。

除了抗癌經歷備受關注，她的感情生活也曾引發外界討論。吳文忻早年嫁給有「南丫島王子」之稱的陳劍陵，兩人育有12歲長女陳芊彤及9歲幼女陳施辰。不過她去年宣布結束14年婚姻，並特別澄清離婚與罹癌無關，而是在確診前婚姻便已出現問題。她當時坦言「沒有誰對誰錯」，認為有些人做朋友比做夫妻更適合，強調雙方是和平分開、好聚好散。如今她離世後，兩名女兒將由前夫陳劍陵繼續照顧。

家屬最後感謝所有曾經幫助、支持及關心吳文忻的親友、病友及醫護人員，並表示由於她後期身體虛弱，未能逐一回覆關心訊息，若有疏漏之處敬請見諒，後續將另行公布後事安排。同時也懇請外界給予家人空間與寧靜，共同度過這段艱難時刻。家屬更以一句話向她告別：「Nat Nat永遠是我們的驕傲，我們以她為榮。」

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