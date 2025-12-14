抗癌5年！9歲小網紅不敵病魔 家人慟揭死訊：妳在人間任務已完成

美9歲女童抗癌多年，不敵病魔。翻攝IG/Brielle Bird



癌症已非絕症，但是抗癌艱辛路也並非人人都能撐過。就在美國一名9歲的女童博德（Brielle Bird），因抗癌成為網紅，對抗第4期神經母細胞瘤5年後，雖一度控制住，卻又復發，並在12月11日離世，家人透過Instagram證實死訊，「妳在人世間的使命已經完成」，也讓所有粉絲都痛心不捨。

外國媒體報導，博德2020年被診斷出罹患神經母細胞瘤第四期，她因為抗癌，家人為其建立IG帳號，甚至超過65萬名粉絲，是一名美國的小網紅。

2020年時，醫生在博德腹部發現了一個8公分的腫瘤，癌細胞還擴散到了背部等等其他部位，兩年後癌細胞減少，家人慶祝正式進入緩解期，然而卻又於2024年1月復發，2025年7月初進入了安寧療護階段。

到今年病況急轉直下，博德因為持續疼痛，家屬表示，她哀求不要再到醫院接受治療，「這次我可以說不嗎？我只想待在家裡，我在醫院感覺不好，但我也害怕不去。」媽媽含淚尊重女兒選擇：「我打電話給醫院，決定這週不過去了。我們想尊重她的決定，給她機會為自己發聲，而且既然治療沒有保證有效，我也無法強迫她感到痛苦。」

今年8月7日，博德收到偶像亞莉安娜（Ariana Grande）寄來的驚喜禮物，並親自錄製影片鼓勵她，稱讚博德是「宇宙中最閃耀、最鼓舞人心的小天使」。

博德家屬在Instagram證實死訊，也寫道「妳就是奇蹟！妳在人世間的使命已經完成，能護送妳回家是我們最神聖的榮幸，妳帶領人們親近基督，向世界見證上帝的美善，妳的光芒亮了地球的各個角落，我們將永遠愛妳，請常常回來看看我們，妳的房門永遠是打開的，我們會為妳留著遊戲室的燈。」字字句句也讓粉絲心痛不已。

