抗癌5月生日報喜 沈玉琳明年復工

「荒謬大師」沈玉琳今年7月對外證實罹患血癌，入住台大醫院治療。時隔5個月傳出好消息，沈玉琳日前才透露治療近況很好，也開始洽談新節目，24日是他58歲生日，他在社群Po出與老婆芽芽的甜蜜合照，開心表示：「謝謝你們的生日祝福，治療非常順利，快要可以見面了。」

沈玉琳昨許願說，「生日願望是希望早日回歸節目，繼續散播歡樂散播愛」，並祝福眾人耶誕快樂、新年快樂。他也分享女兒準備的驚喜，「小孩有親手做了手工餅乾跟寫卡片給我慶生」，一家3口感情融洽，令人羨慕。

沈玉琳也公開治療近況：「治療很順利，主治醫師很滿意目前的成果，完全治癒出院大概是過年前，預計過完元宵節可以恢復工作。」今年跨年則是會請假回家，跟妻女一起度過。照片中的沈玉琳臉跟以往相比，還是消瘦一圈，他說，其實已胖了10公斤，「我住院反而變胖，入院前58公斤，現在是68公斤，覺得變瘦應該是拍攝角度以及老婆有修圖的關係」。