抗癌MVP是它！60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發
癌症手術完成後並非就此高枕無憂，，如何「不復發」才是許多患者心中最大的問號。腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》中分享一則真實案例，一名60歲婦人確診腎細胞癌，手術治療後，在醫師建議下從飲食著手調整。令人驚喜的是，經過長達10年的追蹤，不僅癌症沒有復發，連原本困擾多年的其他健康問題也一併改善。血尿異常意外揪出腎臟癌！
洪永祥醫師說明，這名婦人過去長期受反覆泌尿道感染折磨，直到某次因血尿伴隨刺痛感就醫，才發現這次的病情不單純。驗尿結果中竟沒有感染時常見的細菌與白血球，醫師警覺進一步檢查，赫然發現腎臟內藏著一顆約1.5公分的腫瘤，最終確診為第一期腎細胞癌，並立即安排手術治療。
手術完成後，婦人最擔心的是癌症再度找上門。洪永祥醫師因此建議，日常飲食應多攝取富含植化素的「五顏六色蔬果」，其中又以十字花科蔬菜最為關鍵。婦人依照建議調整飲食，長期追蹤10年後，不僅癌症毫無復發跡象，免疫力也明顯提升，連原本反覆發作的泌尿道感染都大幅改善。
十字花科關鍵營養在「硫代配醣體」！抗癌排毒全靠它
十字花科蔬菜之所以神奇，關鍵在於內含的「硫代配醣體」。洪永祥醫師解釋，這種成分原本沒有苦味，但當蔬菜被昆蟲咬食或人類咀嚼時，會與水解酶結合，轉化為「異硫氰酸鹽」與「蘿蔔硫素」，這時才會釋放出獨特的苦味與硫味。
正是這帶有苦味的成分，具有極佳的抗氧化與調節免疫功能。洪永祥醫師強調，適量攝取十字花科蔬菜，對於促進肝臟排毒、抗癌及抗發炎皆有顯著效果。
青花菜是MVP！菜梗、嫩芽營養豐富別亂丟
既然蘿蔔硫素如此重要，該吃哪種蔬菜效率最高？基因醫師張家銘在高麗菜、青花菜、芥藍菜、小白菜等一眾選手中大推「青花菜」。而青花菜真正的精華並非那朵綠油油的花球，職而是常被丟棄的「菜梗」與「嫩芽」。
張家銘醫師引述美國約翰霍普金斯大學研究指出，綠花椰菜的嫩芽與菜梗部位，所含的蘿蔔硫素濃度竟是成熟花球的10到100倍。這意味著民眾平時隨手削掉的菜梗，其實才是抗癌效果最精華的來源。
蘿蔔硫素怕熱！專家曝最佳吃法：「切碎生吃」
因此，想要攝取完整的抗癌營養，張家銘醫師建議料理時不必急著把青花菜梗切掉，可以嘗試打成果汁，留住菜梗才能攝取到最完整的保護力。
此外，日本科普作家鈴木祐在著作《不生病的生活真好》中提醒，蘿蔔硫素極度「怕熱」，即便只是在鍋中稍微快炒，也會導致含量銳減。因此，若不排斥其獨特風味，建議盡量以「生吃」取代高溫烹調，才能讓身體獲得最完整的排毒與抗癌效果。
