抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官

（示意圖／photoAC）

大多數人普遍會經歷生老病死，基因醫師張家銘指出，身體老化方面，不是全身同時發生，而是由少數關鍵器官率先失衡，再透過神經、代謝與免疫系統，逐步擴散影響全身，同時引述國際期刊《Cells》的重要綜論，國外研究團隊提出「由局部到全身（local-to-global）」的老化模式。因此，張醫師提醒民眾從大腦、肌肉與腸道這三個關鍵節點慢慢調整，有機會改寫老化速度。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到全身（local-to-global）」的老化模式，認為老化並非平均衰退，而是特定器官先出現亂流，進而帶動整體系統走向老化。

廣告 廣告

張醫師說明，臨床上常見不少民眾感覺年紀一到，精神、體力與腸胃狀況似乎同時變差，但實際上，多數人的老化往往有清楚的起點；從臨床與分子醫學角度來看，真正扮演老化「指揮核心」的器官，主要集中在大腦、骨骼肌與腸道。因此，只要這三個系統之一率先失去平衡，老化就可能被放大，如同骨牌效應般，影響一個接一個接連發生。

張醫師指出，大腦往往是最早出現警訊的器官之一，許多人一開始並非罹患明確疾病，而是出現腦霧、睡眠品質下降、情緒容易受影響等狀況，常被誤認為只是壓力或心理問題。然而從分子層次來看，這些變化往往與大腦調控中樞失衡有關，特別是下視丘功能異常，可能導致生理節律混亂，進而影響睡眠、體溫調節、代謝節奏與免疫反應，使老化訊號被持續放大。

至於骨骼肌方面，張醫師強調，肌肉不只是隨年齡被動退化的組織，而是主動參與全身老化進程的重要器官。當肌肉量與肌力下降，不僅影響活動能力，也會改變全身的分子環境。骨骼肌能分泌多種訊號分子，影響大腦、肝臟、脂肪組織與免疫系統，一旦肌肉這個局部系統失衡，抗老訊號減少、發炎訊號增加，老化速度便會明顯加快，這也是臨床上肌少症患者往往老化特別迅速的原因。

最後是腸道方面，張醫師認為這是許多人最容易忽略的，卻是相當關鍵的老化起點。腸道被視為全身慢性發炎的源頭控制點，當腸道屏障老化、緊密連結鬆動，細菌內毒素進入血液，低度慢性發炎便可能長期存在，逐漸影響血管、代謝、神經與免疫系統，表現為各種慢性病與老化現象。

張醫師也強調，這項研究最重要的啟示，在於重新將老化視為一個「系統管理問題」，而非單一器官損壞。民眾透過調整生活型態，老化的方向與速度，仍有機會被重新改寫，包括穩定作息與生理節律、規律進行有氧與阻力訓練，讓骨骼肌重新參與全身訊號傳遞，以及以高纖、少加工、多樣化植物性飲食照顧腸道健康。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生