抗老保養別踩雷！皮膚科醫師揭5大正確觀念

女人總希望停住歲月腳步，但關於抗老保養，你真的了解自己的需求嗎？隨著市面上抗老產品與醫美療程越來越多，民眾常常不知該如何選擇或容易踩雷。皮膚科醫師、美之道皮膚科診所院長邱品齊分享了五大正確抗老觀念，讓大家在日常保養與醫美選擇上更有方向。





觀念一：不同年齡的抗老重點不同

邱醫師表示，抗老不只是熟齡才需要，其實從出生就該注重皮膚保養。幼童階段以避免過敏與發炎為主；青春期重點則是控制青春痘；青壯年應加強保濕與基礎保養；熟齡族群則可開始使用高效抗老成分或醫美療程。根據年齡選擇合適方式，才能真正延緩肌膚老化。

觀念二：防曬與清潔是基礎

很多人渴望快速見效，容易依賴醫美或高濃度成分，卻忽略了日常保養。邱醫師提醒，「防曬與清潔才是抗老最根本的功課」，無論季節、是否上妝，每天都應做好防曬，並搭配溫和清潔，才能維持皮膚健康與延緩老化。





觀念三：有效抗老成分選擇

市售抗老產品五花八門，但邱醫師指出，科學實證效果較明顯的成分包括維他命A、維他命C與維他命B3。然而敏感肌膚的人不建議直接使用這些成分，而應挑選更溫和、適合膚況的產品，避免刺激或不適。





觀念四：外泌體要慎選

近年「外泌體」成為抗老新寵，標榜具有醫美級修護能力，但價格昂貴且成分複雜。邱醫師提醒，雖然不代表不安全，但多數民眾對成分認識不足，可能花了錢卻效果有限，甚至產生皮膚不適，因此選用時要特別小心。





觀念五：敏感肌也能抗老

臨床調查顯示，約八成民眾有不同程度的敏感肌。邱醫師建議，敏感肌可選擇含 B3、B5、胜肽或甘油的溫和保養品，從基礎做起，同樣能達到抗老效果，避免過度刺激反而適得其反。





總結來說，抗老不在於盲目追求高濃度成分或昂貴療程，而是依照年齡、膚質選擇適合方式，做好防曬、清潔、基礎保濕，再搭配適合的有效成分，才能讓肌膚穩定、健康地延緩老化。



