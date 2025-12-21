抗老名醫翻車！前下屬怒控「寄色情小說、絲襪」逼她玩SM：不從就被解僱

曾掀起「低速老化」風潮的抗衰老權威鄭熙元遭控職場性騷擾。圖／翻攝自IG／slow_heewon

曾掀起「低速老化」風潮的抗衰老權威鄭熙元（音譯，정희원）近日遭前女研究員控訴，他藉雇主身分進行職場性騷擾、強制猥褻、寄送絲襪要求角色扮演，甚至逼她當「幽靈寫手」。消息曝光後頓時引起熱議，鄭熙元則反控該女研究員不斷跟蹤騷擾自己，並否認全數犯行，目前全案仍待調查釐清。

寫色情小說、買絲襪送女下屬！還逼她當幽靈寫手

根據中央日報、JTBC News等韓媒報導，鄭熙元2月曾傳送一篇疑似為親自創作的「色情小說」給30多歲的前女研究員A，該「小說」非但將鄭熙元與A女寫為男女主角，內容更是詳細描寫性行為，除了使用「綑綁」、「主人」、「手套與絲襪的交錯」、「精神恍惚」等詞語，還有使用特定情趣用品、施虐等描述。

更離譜的是，鄭熙元還網購長手套、絲襪等物品再寄到A女的住處，並要求A女配合進行符合其性慾的「特定角色扮演行為」，雖然A女一度表達拒絕，但鄭熙元會在字裡行間暗示不服從則將其解僱，因此A女不得不迫於職場壓力照做。A女也在向媒體爆料中公開與鄭熙元的對話錄音內容，只見內容充斥對其身體部位的形容與「想見妳」等字眼。

不僅如此，A女更指出，除了職場性騷擾，她還長期擔任鄭熙元的「幽靈寫手」，負責撰寫鄭熙元的專欄等文章，A女公開的對話記錄也見當她傳送完成的稿件給鄭熙元後，對方則回覆「以我的名字發表，心裡很不安、很痛苦」等內容。

互控跟蹤騷擾！他公開喊冤：色情小說都是AI寫的

針對A女的爆料，鄭熙元方面則反控A女自7月起就不斷跟蹤騷擾自己，不僅頻繁聯絡，還要求他與妻子離婚、與她結婚，甚至前往鄭熙元妻子工作場所進行威脅，並要求其著作《低速老化心法》的版權分潤。鄭熙元表示，他後來也已針對A女涉嫌跟蹤騷擾、恐嚇未遂與侵入住居等事由向警方報案，目前全案由警方偵辦中。

鄭熙元也在19日透過社群平台發聲強調，他與A女「絕非權勢性騷擾的關係」，反控是A女主動接近，甚至曾在車內主動親吻他。鄭熙元表示，寄送特定物品是應對方要求，而該色情小說也非他本人所寫，而是依A女建議嘗試AI功能後由AI生成，並稱相關證據遭到斷章取義、惡意剪輯，已嚴重損害其名譽，將依法嚴正應對。

對此，A女直批，鄭熙元身為研究所老闆，卻利用雇主的身份反覆對她提出性要求，讓她在害怕失去工作的情況下被迫承受，顯然已屬於權力關係下的性別暴力。A女已在19日晚間向首爾地方警察廳提出告訴，控告鄭熙元涉嫌利用權勢強制猥褻、違反《著作權法》與《跟蹤犯罪處罰法》、誣告、妨害名譽等罪嫌，全案仍待調查釐清。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



