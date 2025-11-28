抗老必吃 5 大營養素！茄紅素、麩胱甘肽、膠原蛋白、兒茶素一次看

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

想讓肌膚緊緻透亮、身體保持年輕，其實不只靠保養品，更要從日常飲食補充「抗氧化營養」。這些營養素能幫助清除自由基、延緩細胞老化、強化肌膚防禦力，讓皮膚看起來更明亮、身體也能保持更健康。以下整理抗老營養素及其天然食物來源，讓你從餐桌上開始養顏與保健。

茄紅素：強效抗氧化，淡化暗沈與斑點

茄紅素是一種重要的抗氧化物，能減少自由基對細胞造成的傷害，不僅有助降低癌症風險，也能抵禦紫外線傷害，改善皮膚暗沈、減少斑點。

富含茄紅素的食物：

胡蘿蔔、紅椒、番茄、石榴、葡萄柚、西瓜。

麩胱甘肽：體內排毒必備，維持年輕狀態的重要元素

麩胱甘肽是人體自然生成的有機硫化物，但會隨年齡上升而逐漸下降。它能協助肝臟排毒、減少細胞氧化、提振皮膚狀態，是維持年輕的重要因子。

值得注意的是，維生素C與維生素E能提升其穩定度，因此可以一起攝取。

富含麩胱甘肽的食物：

雞肉、雞肝、豬肝、鮪魚、小麥胚芽、酵母、蘆筍、黃瓜、菠菜、花椰菜、馬鈴薯（帶皮）、酪梨、葡萄柚、草莓、柳橙、番茄。

膠原蛋白：維持彈性與支撐度的關鍵修復蛋白

膠原蛋白是人體含量最豐富的蛋白質之一，支撐皮膚、眼睛、骨骼、肌腱及內臟等組織。隨著年齡增長，膠原蛋白流失會讓皮膚變得乾燥、鬆弛、無彈性，也可能影響肌肉結實與體態。

富含膠原蛋白的食物：

豬皮、豬腳、牛筋、雞爪。

但這些食物脂肪與熱量高，可搭配 植物性膠原來源：

黑木耳、白木耳、秋葵、蘋果、梨子、香蕉、柑橘、番茄。

兒茶素：強效自由基清道夫，抗老降脂更保健

兒茶素是自然界中強效的抗氧化物，能清除自由基、降低血脂、預防血栓並延緩老化。除了兒茶素，茶中的茶多醣與茶氨酸也具有抗氧化與保健功效。

中醫觀點中，依茶性不同也有不同養生功效：

白茶：性寒，有助提升免疫力

**紅茶：**滋補

**烏龍：**健脾

**普洱：**養生

一天喝 3 杯茶，就能達到良好的保健效果。

富含兒茶素的食物：

綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

