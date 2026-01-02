抗老新發現！研究：「6食物」助生理年齡少2歲 吃8週就有用

記者鄭玉如／台北報導

研究發現，飲食中攝取「薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香」，有助於維持年輕。（示意圖／PIXABAY）

若想延緩老化速度，看起來更年輕，吃對食物很重要。營養師呂美寶提到，一項研究發現，飲食中攝取「薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香」，有助於維持年輕，而且只要8週的時間，受試者平均表觀遺傳年齡，比研究開始時「年輕2.04歲」。

呂美寶在臉書粉專「食物的力量 呂美寶營養師 」表示，生理年齡能反映身體內部的健康狀況、衰老速度，衡量其指標是「表觀遺傳年齡 (Epigenetic Age)」，透過分析DNA上的化學標記（稱為甲基化）來運作，比實際年齡更能預測健康風險，更有研究員以此進行「甲基化飲食與生活方式研究」的臨床試驗。

研究人員招募一群年齡介於50至72歲的健康中年男性，並隨機分兩組、為期8週的實驗。實驗組遵循特定的飲食與生活方式建議，除了飲食外，還搭配運動、充足睡眠和冥想，對照組則維持原有的生活習慣，發現特定飲食模式，不僅可能延緩衰老，還有機會倒轉生理時鐘。

呂美寶指出，8週後實驗組的平均表觀遺傳年齡，比研究開始時「年輕2.04歲」，對照組的平均表觀遺傳年齡則「老了1.10歲」，顯示在短短8週內，兩組之間產生「高達3.14歲」的差異。研究人員進一步了解，認為造成差異的原因可能與「富含多酚的食物」有關。

「富含多酚的食物」的食物包括薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香，這類食物被研究人員歸納為「甲基化適應原」，對DNA甲基化有調節的潛力，研究結果顯示，攝取越多的「甲基化適應原」，表觀遺傳年齡降低的幅度就越顯著。

呂美寶說明，這項研究中，實驗組成員平均體重還下降4.61磅（約2.09公斤），不過在最終的數據分析模型中，體重變化並非表觀遺傳年齡逆轉的因素，顯示逆轉生理時鐘的效果，主要來自特定食物的品質及其所含的生物活性成分，而非只是減重帶來的效果。

資料來源：臉書粉專「食物的力量 呂美寶營養師 」

