抗老減重，活化「粒線體」才是關鍵！醫曝：這一招比流汗更燃脂

你是否也常覺得，明明睡飽了，卻還是精神不濟？年紀愈大，呼吸都會胖，體力更是大不如前？其實，問題可能不是你沒睡飽、不夠努力，而是身體裡的「發電廠」沒電了！

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，我們細胞中有個抗老、減重、健康的核心器官，它叫做「粒線體」。蕭捷健比喻：「粒線體就像身體裡數十億個微型發電廠，它們健康，你就像充飽電的特斯拉，能量滿滿、代謝飆升；它們老化，你就變成快沒電的舊手機，跑不動還容易發燙（也就是發炎）。」想要擺脫疲憊與肥胖，關鍵就在幫粒線體好好充電！

醫師教你「雙中」心法 幫粒線體強力充電

想讓身體這座發電廠重新高效運轉，其實方法比你想像的簡單。蕭捷健分享，只要掌握下面2個「雙中」心法，就能輕鬆辦到。

心法1：「中」碳水革命！吃對澱粉打造燃脂體質

聽到澱粉就害怕，覺得是減肥天敵？蕭捷健強調，選錯種類才是問題所在！現在，你可以嘗試「抗性澱粉」。

「抗性澱粉」的分子結構是直鏈的，就像阿兵哥排排站好，小腸消化它的速度很慢，所以血糖不會像坐雲霄飛車一樣暴衝；它會直接抵達大腸，成為好菌的食物。當腸道好菌吃飽喝足後，會產生一種叫做「丁酸」的超級好物，它不但能幫你抗發炎、穩定血糖，還能好好保護你的粒線體。

抗性澱粉這樣吃，超簡單！

豆類與全穀：紅豆、綠豆、鷹嘴豆、燕麥都是優質來源。

偏生的水果：像是帶點綠色的香蕉或青木瓜。

放涼的米飯/地瓜：冷掉的壽司、超商的地瓜沙拉，抗性澱粉含量反而更高。

隔夜飯、回烤麵包：隔夜飯即使重新加熱，裡面的抗性澱粉也比剛煮好的白飯多。

心法2：「中」強度運動！在「燃脂甜區」輕鬆瘦

你以為運動就是要跑到上氣不接下氣、汗流浹背才有效？蕭捷健表示，真正能高效燃脂、訓練粒線體的，其實是「Zone 2中強度運動」。

Zone 2是什麼概念？就是一個「有點喘但還能完整說話」的運動強度。在這個神奇的「燃脂甜區」，你的身體會以最快的效率燃燒脂肪，同時粒線體的功率也開得剛剛好。令人驚訝的是，一旦運動強度變得更激烈，身體燃燒脂肪的比例反而會下降。

Zone 2運動的驚人好處：

燃脂模式ON：讓身體從「燃糖模式」切換成「燃脂模式」，變成名副其實的易瘦體質。

電池再升級：刺激身體製造更多、更強壯的粒線體。細胞電池變多了，基礎代謝自然就提高。

超級不累人：因為強度適中，你更能享受運動的樂趣，也更容易持之以恆。

Zone 2運動有哪些？蕭捷健建議，可以嘗試坡度快走、輕鬆慢跑、騎腳踏車看風景或找到能好好呼吸節奏的游泳。

啟動正向循環！從一碗冷飯+30分鐘快走開始

蕭捷健說，當開始實踐「中碳水」與「中強度運動」這個超強組合，身體會啟動一個神奇的正向循環：血糖穩定→脂肪不易囤積→腸道健康→粒線體保養→運動時高效燃脂→新陳代謝UP！

他強調，別再被「完全戒澱粉」、「拚命爆汗運動」的過時迷思綁架了，真正的抗老減重，不靠極端手段，而是靠科學幫「粒線體升級」。今天就從一碗冰過的飯，加上30分鐘的公園快走開始，給粒線體一次煥然一新的升級機會。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／蕭捷健醫師

