抗老、美白都靠它！維生素C＋E是最佳保養拍檔
想要皮膚透亮、延緩老化，其實不一定要靠昂貴保養品。許多研究證實，從日常飲食攝取足量的抗氧化營養，可以幫助皮膚對抗紫外線、減少黑斑生成、促進修復，甚至維持身體年輕的生理機能。其中，維生素C與維生素E更被稱為「黃金保養組合」，有效幫助肌膚抵禦外力傷害、維持彈性與光澤。
維生素C：促進膠原蛋白、美白、防曬的平民級美顏聖品
維生素C能促進膠原蛋白生成，提高皮膚對紫外線的保護力，也能美白、淡化黑斑與雀斑。此外，它能加速傷口癒合、促進免疫力並強健骨骼，可說是身體內外都不可或缺的重要營養。
富含維生素C的食物：
深綠色、黃色及紅色蔬果都含量豐富，例如：
菠菜、青椒、紅椒、黃椒、奇異果、柑橘、檸檬、番茄。
維生素E：強效抗氧化、延緩細胞老化，維持肌膚彈性
維生素E具有強大的抗氧化能力，能抑制體內「過氧化脂質」的產生，而這些脂質正與老化、動脈硬化與癌症等有關。補充維生素E能延緩皮膚細胞衰老、讓膚質更有彈性、減少皺紋，也能強化身體細胞對自由基的抵抗力。
富含維生素E的食物：
小麥胚芽油、大豆油、橄欖油、玉米油、全穀類、堅果、蛋黃。
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
其他人也在看
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 7 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 天前
蘇丹紅易鑽入皮膚「尤其愛臉」 專家教自救...解毒３招必學
台灣食藥署日前驗出化妝品含有禁用的蘇丹紅（蘇丹色素4號），問題原料已流入14家業者，相關產品已全數下架停售。許多民眾關心，為何擦在臉上的化妝品會被吸收進入體內？接觸蘇丹紅後又該如何排出體外？中天新聞網 ・ 4 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！
完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑 1～2 次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 21 小時前
20款保濕粉底液推薦！打造韓妞水光肌，亮澤又持妝
保濕粉底液特色總整理粉底液大致上可以依據質地分成保濕型、控油(持久)型兩大種類，一起來看看保濕型粉底液的特色。1.滋潤度較高保濕型粉底液的特色之一就是含有多種保濕成份，例如玻尿酸、甘油、植物油等等以及不同品牌訴求的成份，能夠提供持久的水分滋marie claire 美麗佳人 ・ 14 小時前
快看一下你常用的那瓶洗髮精！專家揭含有這些防腐劑 大量掉髮元凶
你的頭髮近來會出現大量脫落，讓你嚇到的地步嗎？如果不是在接受藥物治療所引發，專家提醒，最好檢查一下常常使用的那瓶洗髮精，有沒有添加防腐劑？一旦破壞了頭皮防菌的平衡力，頭皮就好像被腐蝕一般，不能小看！健康2.0 ・ 6 小時前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 6 小時前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 1 天前
漂髮前必看！5種「不適合淺色髮」的外貌類型，染錯小心顯黑又顯老
秋冬就是奶茶色、奶茶灰、榛果灰棕等「淺髮色」的主場，不過在衝動預約漂髮之前，先等等！不是每個人都適合染淺髮色。髮色一旦挑錯，不只會讓臉垮、髮質崩，甚至還可能讓整個人看起來沒精神。這篇就幫大家整理出「8種不適合染淺髮」的外貌特徵。染髮前先幫自己做個小檢查，避開地雷色，讓改變髮色真的變成加分項！BEAUTY美人圈 ・ 5 小時前
高麗菜抗癌、幫肝臟解毒、降血壓！名醫大推：我家幾乎天天吃
你愛吃高麗菜嗎？功能醫學科醫師劉博仁說，高麗菜是自己超愛煮來吃的蔬菜，除了平價、好保存外，更是富含各種健康益處，能保護胃黏膜、抗癌、幫肝臟解毒等。 名醫家中必備高麗菜 劉博仁說，自己家裡的冰箱健康2.0 ・ 1 天前
美到捨不得用！2025年末「珍藏級蜜粉」Top 6：黛珂蝴蝶浮雕、BB愛麗絲聯名、嬌蘭星星球、NARS月光粉餅…錯過會後悔
BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境 輕隱毛孔柔焦蜜粉餅【必買理由：毛孔隱形魔法 x 夢幻聯名】 迪士尼控必收！粉體壓印愛麗絲跌入兔子洞的經典畫面，黑金外盒夢幻又時髦。超微粉體科技能完美隱形毛孔瑕疵，添加水楊酸與酪梨精粹，智慧控油又保濕。一拍恢復底妝乾淨透亮，是兼...styletc ・ 1 天前
普洱茶助降血糖血脂有實證！出現「毛狀」恐藏赭麴毒素
普洱茶因其獨特的後發酵過程被譽為「歲月之茶」，不僅擁有獨特香氣，還含有茶褐素等特殊成分，臨床研究顯示，代謝症候群患者連續補充3個月的普洱茶萃取物後，體重指數、血糖和血脂都有明顯改善。中天新聞網 ・ 1 天前
近50％失智症是可以預防的！權威研究證實：2關鍵有效防失智
近50％失智症是可以預防的！2024年版的《Lancet》失智症委員會報告揭示了失智症14項可改變的風險因子，占整體失智症風險近50%，顯示有一半的失智症，其實可以預防或延後發生，並不是無能為力。健康2.0 ・ 1 天前
更年期女性視力變化！ 婦科醫師揭乾眼症困擾常被忽略
許多女性步入更年期後，會發現眼睛似乎不像以往那麼舒服：閱讀需要更費力、看近物時容易疲勞，甚至會有乾澀、刺痛或異物感。這些不一定只是長時間用眼或自然老化，而是和更年期時荷爾蒙的變化有密切關係。研究指出，乾眼症在更年期後的盛行率明顯上升，但許多人並不知道荷爾蒙波動會影響到眼睛健康，因此常忽略了早期的照護。NOW健康 ・ 1 天前
吃完大餐肚子脹到爆？營養師親授「不脹氣菜單」讓你輕鬆解套
脹氣問題困擾許多人，營養師李婉萍指出，脹氣常因進食時聊天或吃太快而吞入大量空氣，或是食用豆製品、乳製品等易產氣食物所致。她建議，脹氣發生時可透過簡單的物理緩解方法，並分享了預防脹氣的飲食建議與一日不脹氣菜單。中天新聞網 ・ 22 小時前