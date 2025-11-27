抗蔣萬安搶中間選民？綠拋「非典型人選」：童子賢可當奇兵

民進黨現在到底誰來選台北市長，現在就有民進黨議員許淑華點名了和碩科技董事長童子賢。（圖／東森新聞）





民進黨現在到底誰來選台北市長，就算人人都拱的王世堅，本人似乎也只想當一日市長，不願意做四年，現在就有民進黨議員許淑華點名了和碩科技董事長童子賢，認為他針對很多議題有不同的看法，能吸引中間選民的支持，因此喊話黨內可以考慮，推出這樣不是來自黨內的奇兵與蔣萬安一戰。

很享受當一日市長的王世堅，就算人人拱人人哄，到目前為止他還是不鬆口，民進黨台北市長誰來戰，是由藍營酸的台北最佳第二選擇吳怡農，還是現階段民調最強的王世堅，又或者要派出奇兵來攻堅。

立委（民）王世堅：「童子賢他有企業經營的才能，而且他事業也確實，是做得很不錯。」沒錯有人點名了童子賢，例如議員許淑華就點出，這場選戰若要打贏，最關鍵是吸收最多中間選票，就可考慮尋找企業家，點名和碩科技董事長童子賢這類非典型政治人物。

台北市議員（民）許淑華：「和碩的童子賢，他可能就是在最近，包括在罷免期間，他也針對了很多議題提出，他不同的看法跟見解，也吸引了很多，中間選民的支持，類似這樣的一個企業家，也可能當作台北市長候選人的奇兵，也可以讓黨內來思考一下，不一定要我們自己黨內人推出。」

台北市議員（民）林延鳳：「無論黨內或黨外，只要對台北市有理念，又有意願的好人才，我們一定也會積極的去徵詢。」

各方點兵點將無非是希望首都能翻轉，但台北市長蔣萬安的現任優勢真的不是這麼簡單的事，現在國民黨內縣市首長提名辦法也出爐，針對連任或是艱困區等等，最快12月中旬提名就會出爐，也會與民眾黨成立工作小組，依據不同縣市來討論，展開提名的相關作業。

國民黨組發會主委李哲華：「兩黨工作協商小組，那這個部分未來會跟民眾黨，進行對口的一個溝通，那雙方去盤點，需要藍白合作的競合的縣市。」

藍白先從政策聯手，接著選戰合作，想讓共推的2026人選叫好又賣座。

