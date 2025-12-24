抗藥性成跨域全面性危機 臺北榮民總醫院呼籲：醫病需共同防範抗藥性升溫

「全球每年已有超過100萬人直接死於抗藥性感染。」臺北榮民總醫院表示，並指出抗藥性問題正以肉眼難見的方式影響全世界。事實上，抗藥性細菌並不一定會讓帶菌者生病，但可能讓帶菌者在無形中經由接觸或環境傳播感染他人，進而讓環境中潛伏更多危機。

抗藥性是生態鏈全體危機！細菌演化快，治療易受限

「抗藥性蔓延是全面性的衝擊與威脅。」臺北榮民總醫院表示，抗藥性問題已超越個人健康，從動物、土壤及水源都可能被抗生素的殘留而污染，最終形成整個生態鏈的連鎖反應；這不只是醫療體系的課題，而是關乎全人類生活環境與下一代健康的挑戰。

臺北榮民總醫院感染科也強調，抗藥性是細菌在壓力下的自然演化過程。當抗生素殺死缺乏防禦能力的細菌後，具抗藥性的菌株會存活並繁殖，經多次感染與治療循環後，就形成所謂的「超級細菌」。許多慢性病患者因反覆感染而長期使用抗生素，導致治療效果愈來愈差，臨床上最棘手的多重抗藥菌包括腸桿菌、AB菌及腸球菌，一旦感染，治療選擇十分有限。感染科提醒，細菌的演化速度往往比我們研發新藥還快，廣效抗生素雖能短期控制病情，但長期過度使用，反而會加速抗藥性菌的擴散。

精準醫療、感染預防與正確用藥 建構全民抗藥性防護網

因應抗藥性已成多層面的威脅，醫療體系也需要同步從「治療」與「預防」兩端強化防線。臺北榮民總醫院感染管制中心提到，抗藥性的防治必須同時從臨床決策與民眾衛教著手。以臺北榮民總醫院來說，醫院內部設有監測系統，定期追蹤特定菌種的變化與分布，若發現異常趨勢，會即刻啟動加強的防治措施。同時利用資訊化系統的輔助，協助臨床醫師在開立抗生素前，能根據病人過去曾經培養的菌種以及使用的藥物，再加上檢驗來後續確認感染源與菌種，可以第一時間依據病情選擇最合適的藥物與療程長度，達到「精準用藥」的目標，更重要的是同時避免了不必要的抗生素使用，來減緩抗藥性細菌的產生。醫師有正確的觀念，就能給民眾更正確的用藥概念。

除了醫療端的努力之外，民眾的預防與正確用藥更是避免抗藥性惡化的關鍵環節。感染管制中心強調，民眾除應保持良好生活習慣、勤洗手、維持規律作息外，接種疫苗也是一道重要防線。流感、新冠與RSV等病毒感染若未加防範，不僅破壞呼吸道黏膜，更將使細菌容易入侵並引發重症。對此，感染管制中心也說明透過疫苗來減少細菌與病毒感染，能直接、間接降低抗生素使用率，進而形成保護社區健康的重要防線。

另一方面，錯誤用藥仍是抗藥性飆升的重要原因之一，疾病管制署指出，早年民眾常把藥物視為「仙丹」，甚至彼此分享，現在必須徹底改掉這樣的習慣，抗藥性防治不僅是醫師的責任，更是全民行動，應從「四不一要」做起，醫、藥、政策面共同落實。

跨部門合作提升用藥品質 建立抗藥性防治完整體系

要真正有系統的遏止抗藥性，需要政策端與醫療體系攜手合作，建立更完整的管理機制。食品藥物管理署表示，政府除確保抗生素供應穩定外，也強化從製造到使用端的管理，防止囤積與誤用。健保署則提到透過防疫整合照護與在宅醫療制度，推動抗生素使用監測與合理開藥，協助醫療院所落實「該用才用」。醫策會補充，用藥管理本身就是醫療品質的一部分，從醫師、藥師到民眾都應共同維護。

「唯有全民跨部門合作，才能從源頭防止危機惡化。」最後，臺北榮民總醫院再次呼籲，民眾在遵循四不一要與預防醫學之餘，也能與身邊親友互相提醒正確用藥觀念，全民一同防堵抗藥性。此外，也提醒民眾，若手邊有剩下的抗生素，應送回醫院藥學部或社區藥局回收，切勿隨意丟棄，抗生素經污水排入環境後，會讓水源與土壤中的微生物暴露於藥物壓力下，促成更多抗藥菌的出現。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為抗藥性成跨域全面性危機 臺北榮民總醫院呼籲：醫病需共同防範抗藥性升溫