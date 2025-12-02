抗藥性細菌威脅升級！政府x醫界x產業宣布合作 四大策略一次看

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】台灣輝瑞公司於29日宣告，正式與台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、國家衛生研究院及醫院評鑑暨醫療品質策進會共同簽訂「對抗抗微生物製劑抗藥性之多邊合作備忘錄（MOU）」，深化國內臨床、學術及科研領域的協力合作，全面擴展抗藥性管理與感染防治策略的整體布局。

抗微生物製劑抗藥性（AMR）之威脅與全球共識的重要性

AMR 已被公認為全球迫切應對的健康挑戰之一，世界衛生組織將其列為十大公衛危機，並每年於11月第三週倡議「全球抗生素認知週（WAAW）」，藉此提升社會對合理抗生素使用與抗藥菌防治的認知與行動。面對抗藥性病原快速變異與傳染性疾病持續帶來的挑戰，輝瑞與國內感染醫療及研究機構攜手，從專業領域延展至民眾健康識能的普及深化，共同推動由醫療治理到社會教育的系統性防治策略。

串聯跨國監測與專業協作 建構完整抗藥防治治理架構

根據此次 MOU 合作協議，夥伴單位將共同推進四大關鍵方向：

抗藥菌監測系統之全面串聯與資訊共享

促成跨醫院、國家層級及國際監測網絡的 AMR 數據交流，確保監測資訊完整且透明地共享。 產業、學界與科研三方協力推動高端學術對話平台

結合企業資源與學術研究能量，舉辦國際議題論壇與跨域研討活動，加速感染研究與防治實證對話。 強化感染治療流程品質與推廣抗微生物製劑管理策略彈性

共同提升抗微生物藥物使用多樣性與治療流程的合理性，促進臨床流程更具一致性與規範化。 由專業端至大眾端，全力提升疾病防治認知與抗藥危機意識

以全國醫事人員專業研習、基層機構專業培訓及全民衛教活動為基礎，全面強化合理用藥與感染防治識能。

四大機構同步宣示 強化抗藥研究與感染防護決心

台灣感染症醫學會張峰義理事長表示：「學會長期深耕感染預防控制與合理用藥教育，過去數年間，醫療團隊與會員群體共同面對疫情挑戰，凝聚專業與社會責任力量。面對未曾止息的傳染病與抗藥威脅，我們將持續從基礎端深化抗藥認知與感染防治作業流程。」

台灣感染管制學會陳宜君常務理事指出：「感染管制防護與抗藥防治密不可分，我們透過手部衛教、環境管理與整合式照護流程來減少感染，近年也大力推動疫苗接種議題，期待此次 MOU 讓跨專業協作更加扎實並拓展至社會防護層級。」

國家衛生研究院司徒惠康院長指出：「防堵抗藥需要嚴謹且長期監測支持，TSAR 計畫自1998年啟動，持續追蹤國內藥物敏感性變化。此次合作可望整合臨床與科研能量，串接國際監測平台與政策願景，擴大全健康視野與研究規模。」

醫療品質策進會張上淳董事長則指出：「抗生素合理使用攸關醫療品質與院內病患安全，政策制定與民眾參與為防治抗藥不可或缺的力量。本次合作將結合醫療、研究與企業角色，共同提升抗藥臨床管理與感染預防防線。」

台灣輝瑞葉素秋總裁表示：「企業與醫療及研究機構的公私協力，是推動抗藥防治工作的重要一環。我們期待台灣在亞太抗藥治理議題上累積更多交流經驗，全面推進永續健康醫療與科研協作新標準。」

整合政策、醫療與衛教三大面向 推動抗藥防治體系升級

本次 MOU 合作象徵 AMR 防治進入系統性、跨專業協作與國際銜接的新階段，台灣將以「監測交流、科研合作、臨床優化與全民識能提升」四大支柱並肩前行，並落實「One Health 全健康治理願景」，推動國內感染病管理、抗藥研究與公衛教育同步接軌全球趨勢，期望有助於完善 AMR 防治體系，並提升相關政策推動的穩定性。

此合作布局亦延伸至從政府醫療決策、臨床工作流程、研究實證整合到民眾日常健康識讀提升，構築更加可靠且具前瞻性的抗微生物抗藥威脅防護生態系。

