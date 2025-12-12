抗藥菌健康巴士展覽圓滿落幕！中國附醫AI輔助精準用藥，籲對抗抗藥性守護下一代

許多人在感冒不適或身體微恙時，總以為吃點抗生素「比較保險」，然而，這些習慣恐將使細菌變得更難對付。當抗生素被不當使用，細菌就有機會產生抗藥性，讓原本容易治療的感染變得更棘手。為了對抗日益嚴峻的抗藥性危機，中國醫藥大學附設醫院不僅開發「智抗菌平台（i.A.M.S）」，透過AI技術協助醫師精準用藥，並於今年響應「抗微生物製劑抗藥性認知週」（World AMR Awareness Week, WAAW），以「健康巴士快上車，甩開抗藥危機」為主題舉辦展覽，結合互動問答與正確用藥知識，帶領民眾深入了解抗生素合理使用與防治抗藥性的關鍵觀念。

從智慧監測到臨床決策：中國附醫建構精準用藥新典範

面對抗藥性議題，早在2022年，中國醫藥大學附設醫院便開發出「智抗菌平台」，整合敗血症預測、抗藥性細菌預測、菌血症預測、個人抗菌譜、臨床決策支援系統（CDSS）等五大功能，不僅能即時預警感染風險，更能個人化推薦抗生素與劑量。中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬指出，這套AI輔助決策系統有助醫師在開立抗生素時，更精準有效，也避免不必要的使用。

「除了借助AI輔助決策系統以外，正確診斷疾病與持續追蹤用藥情況也相當重要。」感染科何茂旺主任分享，曾遇過一名 43 歲男性因腳部紅腫、水泡就醫，因感染而逾發嚴重。透過正確診斷與檢驗後，中國附醫以針對性更佳、專一度更高的抗生素，同時結合外科清創治療，才能有效控制原本嚴重的病情。藉此案例，何主任進一步表示，如果一開始診斷錯誤，給錯藥物，不但延誤治療，也可能讓感染惡化，再再顯示精準用藥的重要性。而抗生素的使用，更應基於明確診斷與檢驗，而非經驗用藥或任意使用，唯有正確診斷、謹慎用藥，才能真正守護健康。

正確用藥、接種疫苗遠離抗藥菌 醫：對抗抗藥性，守護孩子未來

抗藥性議題除了與臨床相關，更牽涉人類、動物與環境的整體健康，需要「防疫一體」（One Health），讓全民共同參與。中國醫藥大學附設兒童醫院副院長周宜卿指出，抗藥性防治也是 ESG 的重要一環。

「守護環境永續，就是保護孩子的未來。」周宜卿指出，過度使用抗生素可能造成孩子腸胃道菌叢失衡，進而影響免疫力。因此，期盼民眾共同遵守「四不一要」，關注兒童世代的健康與生態平衡。其中，「四不一要」是指「不要主動要求抗生素、不隨便自行買抗生素來吃、不吃他人的抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑服用抗生素。」

對此，疾管署中區管制中心吳智文主任與中國附醫藥劑部鄭奕帝部主任也提醒，除了「四不一要」外，應具有正確用藥觀念，如：了解抗生素僅對細菌感染有效，對病毒感染無助益。此外，臺中市政府衛生局王碧蘭專門委員更呼籲市民，積極接種肺炎鏈球菌、新冠肺炎等疫苗，從源頭降低感染風險、減少抗生素使用，以降低抗藥性的發生機率。

健康巴士快上車！中國附醫推互動衛教展覽，邀民眾一同甩開抗藥危機

今年健康巴士互動展覽，以通俗圖文與互動遊戲介紹抗藥性細菌、疫苗預防與健康生活守則，展覽期間吸引許多民眾駐足。中國附醫表示，除透過展覽讓民眾理解正確用藥觀念外，未來也將持續結合醫療、社區與教育資源，深化抗藥性防治教育，協助醫療人員與民眾共同面對抗藥性挑戰，讓下一代仍擁有有效的抗生素治療選擇。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為抗藥菌健康巴士展覽圓滿落幕！中國附醫AI輔助精準用藥，籲對抗抗藥性守護下一代