抗藥OUT 桃園療養院響應世界抗生素週





世界衛生組織（WHO）於每年11月18日至24日舉辦「世界抗生素週」，今年WHO主題「抗藥OUT! 四不一要Act Now！」，除了持續正視抗生素抗藥性對人類、動植物、環境造成的威脅，更呼籲大眾重視抗生素用藥知識，謹慎、合理的使用，以保持抗生素藥物的功效，減少抗藥性的發生。

為響應世界抗生素週活動，衛生福利部桃園療養院日前於門診候診區舉辦「抗生素使用注意事項」衛教講座，由藥師以生動案例及淺顯說明，向民眾講解抗生素的正確使用方式與常見迷思，提醒大家養成良好的用藥習慣，才能遠離抗藥性威脅，共同守護健康與醫療安全。

桃療藥師指出，抗生素是專門用於治療「細菌感染」的藥物，例如肺炎、膿瘍、尿道感染等，但對於「病毒感染」如感冒或流感並無療效。若在非必要情況下服用抗生素，不僅無法加速康復，反而會破壞體內正常菌叢平衡，削弱免疫系統。此外，許多民眾誤以為「吃抗生素好得快」，或會自行購買、留用舊藥，這些錯誤觀念與行為不僅無助於病情改善，反而會讓細菌逐漸產生抗藥性，使得未來治療更加困難，也增加醫療成本與住院風險。

藥師也提醒民眾要遵守「四不一要」原則：

一、不主動要求醫師開立抗生素；

二、不自行購買抗生素；

三、不服用他人的抗生素；

四、不隨意停藥；

五、要依照醫囑正確使用抗生素。

桃園療養院藥科鄭淑文藥師也呼籲民眾，唯有正確使用、避免濫用，才能延續藥效、減少「超級細菌」的產生。透過衛教宣導與活動，可提升民眾對抗生素合理使用的認知，期盼全民共同努力，讓「抗藥OUT！」不只是口號，而是實際行動，共同守護健康、守護未來。

