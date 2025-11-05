抗衡中國稀土戰 我國「城市採礦」鎖定四大類關鍵戰略金屬

中國擴大稀土出口管制引發供應憂慮，各國研議採行「城市採礦」突破限制，台灣也不例外。環境部長彭啓明今天(5日)表示，環境部將與經濟部籌組「台灣關鍵及戰略資源國家隊」，目前正在盤點國內重點產業的四大類關鍵戰略金屬，同步提升稀土回收精煉技術量能，鼓勵、輔導業者回收再製，以降低對外依賴。

中國是全球最大稀土生產國，但自今年4月起，中國對部分稀土產品出口實施許可制度，對台灣的科技、國防等重點產業造成一大衝擊，各國皆開始研究「城市採礦」，亦即從科技廢棄物中回收稀土，以降低對進口資源的依賴。

立法院衛環委員會5日安排環境部、經濟部等相關部會專題報告城市採礦推動策略。環境部長彭啓明表示，環境部已與經濟部合作，將籌組「台灣關鍵及戰略資源國家隊」，盤點國內可透過城市礦山回收的資源種類，鎖定產業有需求且具供應鏈風險，聚焦四大類關鍵戰略金屬，包括半導體、光電、電子電器、國防等重點產業所需的關鍵資源。他說：『(原音)第一個是單一金屬，包含了銅、鋁、鎢，這個是我們的電子建築業很重要的一個基礎材料。第二個是稀貴金屬，像金、銀、鉑、鈀等等，這個是半導體的晶片跟高階電子零組件。第三個是能源的金屬，包含鋰、鈷、鎳等等，這個對我們的未來的電池製造業是有影響。第四個是稀土的元素，包含了家電冷氣的馬達等等，這個裡面就有很多像釹、鏑、鋱、鑭，這個都是一個所謂的稀土金屬，我們都必須把它的量盤點出來。』

彭啓明指出，環境部與經濟部已共同推動數個月，除了盤點國內關鍵及戰略資源種類，同步參考國際作法，包括提供經濟誘因、法令調適、技術輔導、建立循環產品標章認證等，鼓勵業者建構回收再製的產業環境，將關鍵及戰略資源留存在國內循環利用。

經濟部主任秘書莊銘池則表示，經濟部已委託工研院等研究機構提升國內稀土回收精煉的技術量能，明年便會開始啟動國內產業投入相關研發，目標是2030年滿足國內三分之一的供應鏈。

國民黨立委陳菁徽建議政府成立相關單位負責城市採礦，並推動稀有金屬回收基金。對此，彭啓明表示，城市採礦由環境部資源循環署主責，該署會與經濟部合作；至於是否成立回收基金則待進一步評估。(編輯：鍾錦隆)