抗衡中國 印度國防部長：希望在南海維護法治

印度國防部長辛赫 圖：翻攝自辛赫的Ｘ

[Newtalk新聞] 印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）1日在在馬來西亞表態，希望在南海維護法治。

印度《論壇報》（The Tribune）報導，辛赫援引《聯合國海洋法公約》，表示「印度倡導在印太地區享有航行和飛越自由並非針對任何國家，而是為了維護所有區域利益相關者的集體利益」。

報導指出，中國正與越南、馬來西亞、菲律賓、汶萊和台灣這五個國家在南海存在領土爭端，這些國家都對富含油氣資源的南海擁有重疊的主權聲索。

廣告 廣告

中國在聯合國海洋領土劃界案中敗訴，但拒絕接受裁決。中國單方面擴大了對南海爭議水域大片區域的主權聲索，並單方面宣佈設立禁飛區。

印度辛赫部長是在馬來西亞吉隆坡舉行的東協國防部長會議上發表上述的演說。除台灣外，其他與中國存在爭端的國家都是東協成員國。

辛赫強調，印度與東協的戰略合作並非交易性的，而是長期的、以原則為導向的，其基礎是雙方共同的信念，即印太地區應保持開放、包容和不受脅迫。

印度的印太安全願景將國防合作與經濟發展、技術共享和人力資源提升結合在一起。辛赫補充說，安全、成長和永續性之間的相互聯繫構成了印度與東協夥伴關係方針的基石。

辛赫表示，與東協國家的國防合作被視為對區域和平、穩定和能力建設的貢獻。 「印度願在所有共同感興趣的領域深化合作，以促進對話化解分歧，並加強確保地區和平與穩定的機制。」

辛赫表示，印度願繼續透過對話、夥伴關係和務實合作做出建設性貢獻。

辛赫在東協峰會期間，會見了東協國防部長。印度國防部稱此次會晤為「非正式會晤」，並補充說，「東協部長們讚賞印度在印太地區和平與穩定方面發揮的關鍵作用，並尋求深化與新德里在區域層面的國防合作。」

辛赫稍早宣布兩項前瞻性倡議，分別是「東協-印度婦女參與聯合國維和行動倡議」和「東協-印度防務智庫互動」。馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、新加坡和泰國的國防部長也出席了會晤。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蘇丹叛軍奪下法舍後 衛星影像暗示持續有大屠殺

監委：國防部文職任用未達1/3規定、長官愛用服從高違法也不敢反對的軍人