抗衡台積電！三星發豪語「代工市佔20%」韓媒潑冷水：有困難





綜合外媒報導，三星電子正積極推動其晶圓代工（Foundry）業務的轉型，設定於2027年前實現獲利，並達成全球市場銷售額市佔率20%的目標，該計畫被視為在晶片製造領域對抗台積電的重要策略之一，但業內人士對能否實現計畫仍持保留態度。

根據韓媒《ETNews》報導，三星自從2022年以來，晶圓代工部門一直處於虧損狀態，儘管三星媒公開具體數據，但業界估計該部門每季虧損介於1兆至2兆韓元（大約6.8億至13.6億美元），對此三星已啟動為期2年的營運計畫，預先採購生產所需設備與材料，以支撐未來的訂單需求。

報導指出，三星近年積極投資先進製程技術，特別聚焦在2奈米GAA（環繞式閘極）製程，並與主要客戶建立長期合作關係，該製程預計將應用於自研的Exynos 2600處理器，該晶片預計搭載於2026年2月上市的Galaxy S26與S26 Plus智慧型手機。

除此之外，三星也向高通（Qualcomm）提供Snapdragon 8 Elite Gen 5樣品進行評估，外界預期高通可能在下一代Snapdragon 8 Elite Gen 6與Gen 6 Pro訂單上與三星展開合作。至於三星位於美國德州泰勒（Taylor）的晶圓廠，也被視為提升獲利的重要據點，該廠目前主要生產14奈米至65奈米的成熟製程產品，預計2026年將正式啟用EUV（極紫外光）曝光機，ASML已派遣團隊協助安裝相關設備。

不過報導提到，三星雖然在製造上投入巨資，但在代工良率與穩定性方面以往市場評價不佳，因此訂單獲取仍困難重重，不過現在已略有改善，隨著與特斯拉（Tesla）簽訂約165億美元的合作合約，以及第二代2奈米GAA節點基礎設計的完成，三星正朝向提升良率與擴大市佔的方向穩步前進。

（封面示意圖／Unsplash）

