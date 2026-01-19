抗衡川普！丹麥增兵格陵蘭 歐盟擬祭「這幾招」反制美國

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普強奪格陵蘭的動作頻頻，引發歐盟方面強烈反彈；丹麥表示將會朝格陵蘭派遣「更多士兵」參加軍演，加拿大也有意向格陵蘭派兵參與演習。另一方面，歐盟正在研擬930億歐元（約3.42兆新台幣）的關稅措施，以反制川普「100%」實施的高額關稅。

劍拔弩張！川普昨（19）日接受訪問時再度重申，針對歐洲方面阻止美國獲得格陵蘭，自己將「100%」對8國開徵高額關稅，直到美國獲得格陵蘭為止，同時拒絕明確表態，是否將動用美軍強奪格陵蘭。

綜合外媒報導，川普言論再次引發歐洲強烈反彈。當事國丹麥已經表示，格陵蘭屬「非賣品」，任何想併吞丹麥領土的想法都「不可接受」。

目前丹麥已經加派士兵，軍隊司令彼得·博伊森（Peter Boysen）也正在搭機飛往格陵蘭，以準備「北極耐力（Arctic Endurance）」軍事演習；且傳出與美國關係緊張的加拿大，可能也會派兵前往格陵蘭參與演習。

反制！歐盟擬對美開徵930億歐元報復性關稅

另一方面，面對川普的關稅大刀，歐盟也正在研擬反擊武器，包括可能對美國銷往歐洲的商品，開徵高達930億歐元的報復性關稅，以及更進一步使用「反脅迫工具（(Anti-Coercion Instrument，ACI）」反擊美國的進逼。

2023年通過的ACI制度，是歐盟史上從未使用過的經濟武器；該法允許27個歐盟成員國，對向歐盟施壓的「第三國」展開報復，包括限制商品進口、限制招標得標國家或投資來源國，以及最重要的，可能會對美國科技業巨頭展開制裁。對此美國財政部長貝森特反嗆，歐盟想對美國採取報復措施？「非常不明智」。

「解放日」海嘯再臨？美股期貨出現跌幅 歐洲貨幣匯率回升

市場反應方面，雖然美股、債券市場19日休市，但道瓊期貨、標普五百期貨與那斯達克期貨，分別出現約0.8%至1.1%左右的跌幅。

此外，也傳出部分歐洲金融機構可能會再次拋售美債避險，導致歐元、英鎊、瑞士法郎等貨幣兌美元匯率回升；市場正在嚴陣以待，避免去（2025）年4月份的劇烈暴跌再次重演。

