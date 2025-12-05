抗衡黃仁勳遊說？美跨黨派參議員提案 兩年半內禁輝達售先進晶片給中國

美國跨黨派參議員提案禁售中國輝達和超微等業者生產的先進AI晶片。路透社



美國聯邦參議院跨黨派議員週四（12/4）提出一項最新的先進晶片出口管制法案，擬禁止輝達或超微等AI晶片業者在未來兩年半內出售先進晶片給中國。

共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員昆斯（Chris Coons）週四提出「安全晶片法案」（ SAFE CHIPS Act）。該法案要求負責監管出口的商務部，必須否決銷往中國、俄羅斯、伊朗和北韓的先進晶片出口申請，禁止這些國家在30個月內取得先進程度超過目前獲允許購買的晶片。在30個月的期限過後，法案要求商務部必須每月向國會報告有關更改出口規範狀況。

這項法案同時獲得共和黨參議員麥考米克（Dave McCormick）及民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）、金安迪（Andy Kim）支持。

路透社報導指出，這是罕見有共和黨人阻止川普企圖放寬對中國科技出口管制。報導說，若「安全晶片法案」在國會通過並簽署生效，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等業者將不得於兩年半內出售更先進晶片至中國市場。

路透社上月引述知情人士指出，川普政府有意放行輝達出口H200晶片銷往中國。H200晶片為輝達兩年前推出的AI晶片，高頻寬記憶體比前一代H100晶片更強大，能更快速地處理資料。H200的效力是目前輝達獲准出口中國H20晶片的兩倍，但比現行旗艦產品Blackwell晶片落後一代。

輝達執行長黃仁勳週三（12/3）親赴華府遊說川普放寬H200晶片出口管制。黃仁勳會後拒絕透露和川普討論的細節，而他認為，中國不會同意購買降規版晶片。

