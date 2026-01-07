抗議中國管制出口兩用物資 日本政府批「有悖國際慣例」：極其遺憾

中國商務部昨宣布強化對日本「軍民兩用」品項的出口管制。（東方IC）

針對中國商務部昨宣布強化對日本「軍民兩用」品項的出口管制，日本政府今（7日）表達強烈抗議，批評此舉顯然是針對日本的差別對待，完全違背國際慣例，並要求中方立即撤回相關措施。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨已向中國駐日大使館公使施泳提出抗議。日方指出，該管制措施僅將日本列為特定目標，與現行的國際出口管理體系及慣例大相徑庭。

內閣官房長官木原稔今記者會上重申，日本政府對於此種片面且具針對性的做法「絕對無法接受，感到極其遺憾」。

中國這項管制已於昨日正式生效，規定凡涉及軍事用途的品項一律禁止出口至日本。儘管中國商務部尚未對外公布具體的禁運清單，但中方表示將全面涵蓋所有「有助於日本提升軍事力」的出口品。

對於外界最擔憂的關鍵礦產「稀土」，木原稔坦言目前的措施內容仍有許多不明確之處，政府將持續精査其影響範圍。市場分析指出，若稀土被列入禁運範圍，將對日本的科技與軍工產業造成廣泛衝擊。

外界普遍認為，中國此次的大動作報復，起因於日中關係在台灣議題上的僵局。

日本首相高市早苗日前在國會答詢時曾明確表示，「台灣有事」可能被視為日本的「存立危機事態」。此番發言引發中方強烈不滿，被視為是本次出口管制強化的主要背景。隨著管制措施上路，日中雙方的外交與貿易摩擦恐將進一步升級。

