抗議低薪！南韓全國學餐人員罷工 孩童啃麵包當午餐

圖／YonhapnewsTV

南韓罷工潮再度燒進校園！負責提供學校餐點與課後照顧的非正職員工，20日發起罷工行動，且按照區域輪流進行，持續到12月5日。昨天（20日）第一天，由首爾、仁川、世宗等地區學校非正職員工開始，超過6900人參與。這些供餐人員不上班，導致大量學生們午餐時段只能吃麵包充飢，共計超過1千所學校受影響，佔有提供學餐服務學校的33%。

鄰近午餐時間，小學餐廳卻不見孩子們和工作人員的身影，本該裝滿熱湯的鍋具也空空如也。

廣告 廣告

韓聯社TV記者：「由於罷工導致供餐中斷，桌面上堆滿了為孩子們準備的麵包和飲料。」

沒了熱騰騰飯菜，學校只能緊急準備麵包和果汁分發給學生，代替午餐。

只是不只供餐問題，放學後的課後輔導課程，也出狀況。

南韓世宗市某小學教導主任 張智旭：「負責照顧的教師們全部參加了罷工，因此近期不會提供照顧服務，而是讓需要課後照護的孩子，自行使用開放圖書館。」

原來是因為，南韓全國學校非正職勞工工會20日開始發起大罷工，負責學餐和課後輔導的員工們，聚集在國會大樓前示威抗議。

韓聯社TV主播：「隨著全國學校非正職聯合工會開始罷工，首爾、世宗等部分地區的學校，以麵包代替學餐。工會方面要求教育當局改善待遇，並計畫持續進行接力罷工至下個月5日。」

光是罷工首日，就有超過6900人參與，影響一千多所、也就是約三分之一提供學餐的學校，和327間課後照顧教室。

而且受波及的學校，範圍與數字可能再擴大，因為集體罷工活動不只一天，而是按區域輪流上陣。

韓聯社TV記者：「首日由首爾、仁川、江原、世宗、忠北等地開始，隔天則由湖南圈與濟州的勞工接棒。接著，下個月4日由京畿、大田、忠南進行罷工，5日則輪到嶺南地區。」

工會大動作表達不滿，要求改善不到南韓基本薪資的低薪結構，以及節日獎金與正職員工不同等不公平待遇。

但先前教育當局對這些訴求置之不理，才會引發眾怒，發起罷工行動。

南韓全國學校非正職員工工會委員長 閔泰浩 （11.10）：「教育當局並沒有把我們當成政策的一份子，而是成本，應以政策眼光來看待，投入相應的誠意與費用。」

對此，教育當局已發放家長通知，並向各大學校下令，以麵包、牛奶等食物替代供餐，或由學生自行帶便當上學。

而為了減少取消課後輔導造成的影響，政府計畫調動內部既有人力，啟用臨時教室，並在27日與工會代表，坐下來談一談。

南韓民主勞總全國教育公務職本部長 鄭仁勇 ：「我們透過供餐、照顧、諮詢來守護學生的營養與情緒、整理校園環境，即使在夜間也在守護學校，我們用勞動守護著公立教育。」

只是自認盡心盡力卻得不到應有回報的非正職員工們，似乎誓不罷休，已向教育當局下戰帖：若罷工後待遇情況未改，寒假後新學期將會展開另一波大規模抗爭。

抗議勞工（2024.12）：「針對工作人數減少、工傷數量增加的學校餐廳，實施待遇改善工作。立即實施！」

事實上，因為學校供餐問題引發的勞工罷工行動，年年舉行，已經持續14年。

但情況幾乎沒有好轉，無法忍受低工資和惡劣工作環境而離職的學餐從業者，只增不減。

全國學校非正職員工工會勞動安全局長 李在鎮（2024.12）：「光看數據就知道，不良的學餐工作環境並非空穴來風。比起說是學校餐廳內沒有人願意工作，應該說用不足人力供應學餐是不合理的。」

去年規模更甚，11萬名學校非正職員工工會成員中，超過六萬人響應罷工。

只是每年持續罷工，學生只能被迫啃麵包，萬千家長們自然不願意。

學生家長：「對孩子來說是非常珍貴的一頓飯，希望不要用影響孩子吃飯的方式，應該從其他方向，去尋求資方妥協。」

家長累積的不滿就此爆發，呼籲國會審議並通過《學校罷課損害預防法》，要求工會別拿暫停供餐當作威脅教育部的武器，更拒絕讓孩子們成為勞資爭議下的犧牲品。

更多 TVBS 報導

星巴克紅杯日 逾40城市.65門市罷工！

南韓掀「黃金投資熱」！交易所賣到缺貨 金飾店現回收兌現潮

李在明拚外交！4國行首站訪阿聯 杜拜韓流文博會齊發

南韓學測55萬人應考！萬名警力戒備 載逾百學生奔赴考場

