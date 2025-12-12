抗議修法疑遭藍委施壓！助理淚訴「可恥」：黨高層好大…我害怕

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍近日推動「助理費除罪化」修法，明定助理費直接匯給立委統籌運用且免檢據核銷，引發多位立委助理強烈反彈、跨黨派發連署，連藍營自家助理也要求撤回。沒想到如今傳出，竟有藍委私下施壓助理、試圖取得連署名冊「查水錶」，有助理談及此一度哭出來，直言「我怎麼活得這麼可悲」、「黨高層真的好大，我好害怕。」

據悉，目前已有超過200人連署要求撤案，更預告今（12日）將前往立法院抗議。不過政治工作者周軒轉發《知新聞》的報導，多位藍委助理私下爆料，已被老闆「勸」不要參加，有助理則擔心老闆被高層關切選擇不參加；但也有助理表示，一定要捍衛自己權利，所以會喬裝打扮或趁著老闆不在參加，更有助理直接嗆聲會抱團參加，若真的因此被處罰將「誓不罷休」。

抗議修法「疑遭藍委施壓」助理淚訴：我好可恥！派人挖名冊「查水錶」內幕全揭

陳玉珍近日推動「助理費除罪化」修法，引發各黨派助理強烈反彈。（圖／民視新聞資料照）

然而有助理爆料，有些立委目前正在「蒐證」，除了派人想辦法取得國會助理連署名冊，還打算到抗議現場拍照、紀錄哪些辦公室助理出席活動。更有藍委要求媒體去問沒連署的助理，聲稱「他們都不認同（這個活動）」；不過經詢問部分沒連署助理，對方坦言並非支持法案，只是不想讓老闆難做、才不敢連署。更有助理談及此事時一度淚崩、直言自己可恥「我很傷心，我怎麼活得這麼可悲」、「我覺得我好可恥，我居然不敢去，我怎麼會活得這麼卑微」、「黨高層真的好大，我好害怕。」

草案明定助理費直接匯給立委統籌運用，且免檢據核銷。（圖／翻攝「周軒」臉書）

周軒轉發該 報導 後，引起不少網友感嘆，「怎麼覺得助理感覺像似對岸人民一樣，想站出來卻不敢言..有點可怕」、「反撲到自己身上才會覺得痛」、「『現在不站出來，以後就站不出來』。只是沒想到這情況會這麼快被驗證」、「不敢為自己的權益出來捍衛，憑什麼要別人幫你擋在前面爭取？這不就是威權統治的最好寫照」、「自己工作權都不保了，還不敢去爭取？的確可恥可悲」、「其實這就是台灣要是被統一後的縮影，你以為你會變成高等公民，不好意思，再特權面前你永遠是韭菜」。





原文出處：抗議修法「疑遭藍委施壓」助理淚訴：我好可恥！派人挖名冊「查水錶」內幕全揭

