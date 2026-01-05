抗議公館圓環拆除竟將車輛停放在地下道路口 女子認罪獲緩起訴

台北市公館圓環。資料照。廖瑞祥攝



45歲蘇姓女子因不滿台北市公館圓環將被拆除，竟在通勤時間以汽車及機車停放在羅斯福路車行地下道入口，表達其抗議訴求。台北地檢署調查後認為蘇女涉犯《刑法》妨害公眾往來安全罪，考量其坦承犯行給予緩起訴，條件是支付公庫3萬5000元。

由於台北市公館圓環所在的羅斯福路與基隆路交會口連續7年成為台北市交通事故熱點，市府決定拆除圓環並填平地下道，改建為正交路口，並預計於去(2025)年9月13日凌晨正式動工。然而，此項計畫自公布以來即引發社會廣泛爭議。

擁有碩士學位的蘇姓女子，為了表達反對拆除公館圓環的訴求，去年8月28日上午通勤時間，將自用小客車停放在羅斯福路南往北公車專用車行地下道入口處；同年8月28日上午及8月29日下午，又分別將機車停於北往南公車專用車行地下道入口處。

蘇女在車輛上張貼「反拆公館圓環」、「盼能傾聽民意」、「反對填平地下專用道」等標語後步行離去，導致經過該專用道的公車需逆向繞道行駛，並造成後方車輛擁塞，致生公眾交通往來危險。警方獲報後調閱路口監視畫面，查出是蘇女所為，將她函送法辦。

蘇女到案後坦承犯行，檢察官認為其涉犯《刑法》185條第1項妨害公眾往來安全罪，但考量其動機是為了表達對特定公共議題的訴求，且無犯罪紀錄，因此給予緩起訴，期間1年，條件是在緩起訴處分確定後4個月內，向公庫支付3萬5000元。

