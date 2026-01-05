抗議公館圓環拆除「捧蔣萬安黑白照、死亡字卡」 恐嚇不起訴

去年9月台北市政府拆除公館圓環期間，有抗議團體到現場集結陳情。當時有兩名抗議民眾手舉變造後的蔣萬安黑白照片及「死」字字卡，遭警方依恐嚇危害安全罪嫌送辦。台北地檢署近日偵結，認為相關行為屬公共議題表達，決定不予起訴。

圓環抗議案偵結 檢方認定未具恐嚇特定對象

當時手拿黑白照片的彭姓男子表示，照片輪廓是蔣萬安，但上面「P上蔣公的臉」僅象徵威權壟罩，並未對特定人士構成恐嚇，而手舉「死」字字卡的李姓女子則表示，當天到現場時印有「宣、布、死、亡」四字，旁邊的人遞給她一張照片，她只是剛好同時拿在手上。

律師分析，過去相關實務中，政治人物或可受公評事件，即便言論不當，只要未具體危及他人生命或身體，多數不構成恐嚇，以保障言論自由。

對於判決結果，國民黨議員楊植斗批評司法「只辦藍不辦綠」，更表示，任何公共議題都應理性討論，拒絕詛咒與仇恨性言論。民進黨議員林延鳳則指出，市府在拆除過程中溝通不足，抗議民眾獲不起訴，是還給他們一個公道。

另外，在圓環拆除當下，還有一名蘇姓女子將機車停在羅斯福路四段阻擋交通，構成違法行為，檢方對她予以緩起訴處分，並要求支付公庫新台幣3萬5千元。

台北／桑輔成、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

