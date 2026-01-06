抗議加上美國警告，伊朗處於數十年來最脆弱的時刻

抗議活動已從德黑蘭擴散至全國其他城市 [EPA]

伊朗對街頭抗議並不陌生，但當前動盪的多重因素，使之顯得格外嚴重。

週一（1月5日）是示威爆發的第九天，但僅僅四、五天時，美國總統特朗普就直接警告伊朗領導人，要求其停止對抗議者的鎮壓，並聲稱美國已「鎖定目標，隨時準備行動」。隨後，美國特種部隊在委內瑞拉針對尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動發生，週日又發出第二次警告。

現任美國總統在抗議仍持續期間發出如此直接且具威脅性的言辭極為罕見，這可能會鼓舞示威者，並促使動盪進一步擴散。

伊朗警方和安全部隊幾乎從一開始就採取暴力手段，人權組織報告稱已有超過20人死亡。現在，外界關注特朗普是否會採取進一步行動。

抗議於去年12月28日週日和平開始，最初源於公眾對嚴重的通貨膨脹和當地貨幣兌美元急劇貶值的憤怒，目前匯率比去年高出約80%。

伊朗經濟陷入深重困境，今年或明年幾乎沒有增長前景。官方年度通膨率約42%，食品通膨超過70%，部分基本商品價格據報上漲超過110%。

脆弱的處境

由美國主導的國際制裁在惡化的經濟狀況中扮演了重要角色，但並非全部原因。

伊朗法院涉及高層官員及其家屬的重大貪腐案件，加劇了公眾憤怒，並強化了部分統治精英利用危機牟利的信念。

許多普通伊朗人相信，某些官員及其親屬直接從制裁中獲益，透過特殊安排控制進出口、將石油收入轉移海外，並從洗錢網絡中獲利。

甚至政府官員也認為，當地所稱的「制裁掮客」比制裁本身更應負責。

抗議活動最初因經濟問題而起，但現已演變為政治訴求 [EPA]

德黑蘭大巴扎的商人是最早公開抗議的群體之一，他們因每日匯率波動而關閉店鋪，並走上街頭要求政府干預以穩定市場。

示威很快從大巴扎擴散至社會其他階層。經濟口號迅速轉為政治訴求，呼籲推翻整個伊斯蘭共和國體制。

學生加入抗議，隨後是其他城市和城鎮的小企業，以及普通民眾。數日內，反對伊朗最高領袖的口號再次成為示威核心。

伊朗上一次經歷類似的全國規模動盪是大約四年前，當時瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）在道德警察拘押期間死亡，引發自1979年伊斯蘭共和國成立以來最廣泛的反政府抗議。

這場抗議後來被稱為「瑪莎運動」或「女人、生命、自由」（Woman, Life, Freedom），動搖了國家根基，但最終被武力和大規模逮捕鎮壓。

雖然當前抗議迅速蔓延並持續數日，但尚未達到2022年示威的規模和強度。

伊朗記者面臨巨大壓力，獨立國際新聞機構要麼被禁止在國內報導，要麼即使獲准也受到嚴格行動限制。

因此，現有資訊多來自社交媒體和街頭民眾的目擊與錄影，這使得查核愈加困難，尤其在社交媒體成為虛假訊息、無根據主張和扭曲現實的溫床之際，人工智能（AI）的興起更加劇了這一挑戰。

在此背景下，許多觀察人士認為，目前局勢可能比2022年更具嚴重後果。伊朗政府被廣泛視為處於數十年來最脆弱的時刻，面臨國內動盪和劇變的區域環境雙重壓力。

一連串挫敗

2025年夏季伊朗與以色列之間的12天戰爭成為轉折點。衝突最終引發美國直接介入，包括對伊朗核設施的空襲。

伊朗的飛彈及其他軍事設施在與以色列的戰爭中遭受嚴重破壞 [Reuters]

這場戰爭嚴重損害了伊朗的防禦能力、核基礎設施，以及多個軍事和工業據點。

同時，伊朗更廣泛的區域地位也惡化。敘利亞巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）政權倒台，使德黑蘭失去重要盟友，而以色列對黎巴嫩真主黨的持續打擊則消滅了該組織的大部分高層領導。

近期，美國在委內瑞拉的行動以及對尼古拉斯·馬杜羅夫婦的抓捕，進一步縮小了伊朗在海外的選擇空間。

這些發展重塑了德黑蘭的區域與國際環境。伊朗如今在區域衝突中可依賴的盟友更少，並且轉移石油收入至海外的渠道也減少。

這一點尤為重要，因為伊朗在委內瑞拉石油領域與俄羅斯深度合作，並依賴與中國市場相關的複雜金融安排。

這些網絡的中斷在國內壓力加劇之際，進一步增加了伊朗的經濟脆弱性。

在此背景下，伊朗年邁的最高領袖阿里·哈梅內伊（Ali Khamenei）似乎正面臨其統治中最不確定的時刻。

30多年來精心規劃的區域代理勢力、制裁規避機制和核基礎設施，在相對短時間內被削弱或摧毀。

隨著特朗普重返白宮、內塔尼亞胡掌權以色列，伊朗似乎沒有明確的外交或戰略途徑，能在不付出沉重代價之下擺脫當前危機。

多年來，哈梅內伊及其核心圈子以對區域盟友和核計劃的大量投入，作為伊朗長期安全和技術進步的必要投資辯護。

如今，這一論點顯得愈發空洞。隨著國內外壓力不斷增加，曾被視為這些政策最終回報的國內安全，似乎比以往任何時候都更遙遠。