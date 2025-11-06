抗議北市不普發！ 綠議員杯葛法案 藍：傷害市民
台北市 / 綜合報導
中央普發現金1萬元已經在昨(5)日開放登記，同一天台北市議會也因為普發現金議題吵得兇。議會民進黨團質疑台北市政府雙標，不把超收的稅金還稅於民，於是在下午的一讀會時，他們全數以「有意見」為由，將包含總預算在內的17項法案擱置。對此，國民黨籍市議員詹為元批評，溝通手段有很多，但是把法案都擱置會傷害到台北市民。
台北市議會議長戴錫欽說：「140197案有沒有意見，有意見暫擱，140198案有沒有意見，有意見暫擱。」無論哪一案都是有意見暫擱，昨日下午北市府將包含總預算案，在內的17項提案送交議會一讀，但全被民進黨議員顏若芳以有意見為由暫擱，原來全是為了抗議這件事，蔣萬安簡舒培吵普發。
台北市長蔣萬安VS.台北市議員(民)簡舒培說：「多拿了408億(元)，蔣萬安市長說他沒有錢可以發，這很奇怪啊，所以啊不要雙標，(不是的，議員你完全搞混)，就是雙標。」
台北市長蔣萬安與民進黨籍議員簡舒培吵得激烈，對於北市府要不要跟進中央普發現金，雙方持不同論調，民進黨團主張從2022到2025年每年都有因為中央統籌分配稅款超徵，加發款項給北市府，四年合計有408多億元，他們主張這些都來自於人民的納稅錢，按照台北市244萬的人口數來算，每人應該可以再普發16000多元。
台北市長蔣萬安說：「中央是超收的稅收，再普發現金，但民進黨議員是要台北市政府用老本來發，我覺得這完全不合理。」中央普發1萬昨日開放登記，各地不少議會黨團也討論是否要加碼，但北市府這邊議會跟市府遲遲沒共識，民進黨團才採取杯葛手段，台北市議員(國)詹為元說：「其實民進黨有很多手段可以跟蔣市府，溝通所謂普發相關的內容，以及普發的數字是多少。」
台北市議員(民)何孟樺說：「目前為止，我們沒有將這增加的統籌分配稅款的部分。編入預算送到議會。」儘管加碼普發是議會藍綠黨團共識，然而北市府態度原先踩得硬否決加碼提案，現在也從議題本身燒到其他法案，就看未來蔣市府如何解。
