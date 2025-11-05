抗議北市府不普發現金 民進黨團杯葛17案市府提案

民進黨北市議會黨團日前曾提案，要求北市府將歲計賸餘普發1萬元現金給台北市民，不過台北市政府以財政紀律及中央補助款未定為由，不普發現金。北市府5日將115年度總預算案及114年度追加預算案，及其他15案送議會一讀會審查，全數遭民進黨議員暫時擱置。（丁上程攝）

中央普發現金1萬元今開放登記，部分縣市也隨中央普發現金而跟著普發。民進黨北市議會黨團日前曾提案，要求北市府將歲計賸餘普發1萬元現金給台北市民，不過台北市政府以財政紀律及中央補助款未定，因此決定不普發現金。北市府5日將115年度總預算案及114年度追加預算案，及其他15案送議會一讀會審查，也全數遭民進黨議員暫時擱置，民進黨議員顏若芳直言，市長蔣萬安上午赴議會專案報告，拒絕普發現金，還搞數字遊戲，才擋下市府所有提案。

顏若芳指出，同黨議員們暫擱市府總預算等市府提案，主要是針對普發現金爭議，北市府與財政局數度對外聲稱沒有條件普發現金，且以中央給地方的各項補助款尚未確定為由，不將補助款編入115年度總預算，營造市府財政困難的數字遊戲。

顏若芳直言，新北市、桃園市、台中市等縣市，都已經將中央補助的款項編入總預算，就台北市沒辦法編？況且北市府數度推稱錢要用於捷運等重大建設，但中央在設計規畫上都有補助，做這些「數字遊戲」很不合理，因此將北市府的總預算案等案暫時擱置。

顏若芳說，台北市是資源最充足、預算最多，建設也最完善，但卻不願意普發現金、還稅於民，支持中央還稅於民的蔣萬安，也應該要跟著中央一起普發現金，「說台北市沒有條件，這個說法說不過去，台北市有超徵稅收，就是要還稅於民。」

